К метът на Варна Благомир Коцев обжалва решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) за предсрочно прекратяване на мандата му. Той е поискал и спиране на предварителното изпълнение на решението, докато съдът се произнесе по жалбата.

В нея са посочени няколко нарушения на процедурата - ОИК се е произнесла с повече от година закъснение, не го е уведомила за заседанието на 23 ноември и не му е дала възможност да се запознае с доказателствата по случая и да изложи позицията си пред ОИК, предава "Фокус".

Коцев оспорва и твърдението, че е отсъствал неправомерно от работното си място. В жалбата си посочва, че не е изпълнявал задълженията си заради задържането си под стража и последвалото ползване на отпуск, а не по собствено желание или поради отказ да изпълнява функциите си.

Коцев настоява съдът да спре предварителното изпълнение на решението и заради възможните последици за работата на общината. Според него правната несигурност около кметския пост може да затрудни разплащанията, изпълнението на договори и обществени поръчки, управлението на общинската собственост и реализацията на проекти с национално и европейско финансиране.

Той предупреждава и за риск от забавяне на административни процедури, финансови загуби и оспорване на решения и действия на общинската администрация.

ОИК прекрати пълномощията на кмета на Варна

Коцев публикува видео късно снощи във Фейсбук, в което коментира прекратяването на пълномощията му. По думите му във Варна е бил извършен преврат от Даниел Славов – Дънката.

„Тази вечер Общинската избирателна комисия взе решение да ме отстрани от поста кмет на Варна. Това се случи само два часа след като Общинският съвет на Варна гласува бюджета на града. Знаете, че изтеглих от бюджета на Варна и от заема за инфраструктура две точки – за тунела под Морската градина, който води до крайбрежната алея, и за продажбата на три общински имота. За никого във Варна не е тайна, че тунелът беше предложение на „Алтернатива на гражданите“, а общинските имоти бяха поискани от „Български глас. Осуетяването на тези искания, които са в остър разрез с очакванията на варненци, е директната, но не и единствена причина за днешното решение на ОИК“, казва Коцев, цитиран от DarikNews.bg .

„Общинската избирателна комисия заседава и се произнесе днес по сигнала от преди една години, не този от преди две седмици. Това е ясно доказателство, че отстраняването ми е било подготвяно и е трябвало да се случи още днес като наказание за непокорството ми пред бизнесмените, които претендират да управляват Варна от сенките“, заявява Коцев.

По думите му техните маски са паднали, но не докрай.

„Затова последната ще я сваля аз. Нека да е ясно на всички. Тази вечер във Варна бе извършен преврат от Даниел Славов – Дънката. Натискът, който той е оказал върху ОИК във Варна, може да бъде потвърден не само от самите членове, но и от партийните лидери в София, чиито формации днес гласуваха за моето отстраняване. Олигархията във Варна е по-силна отвсякога, по-силна от групировките през 90-те, по-силна от всяка национална власт за 37-те години демокрация в България“, заявява Коцев.

Дело срещу кмета Коцев образува и съдът във Варна

„За три години не преклоних глава нито веднъж. Делих килия с рецидивисти в София, за да устоя на бивши барети и контрабандисти във Варна. Не преклоних глава и днес – при гласуването на бюджета, когато те посегнаха на малкото обществени блага, които ни останаха.

В крайна сметка хората, на които казвам „не“ в продължение на три години, решиха, че са изгладнели достатъчно, за да кажат „не“ на свободните варненци, които ми дадоха мандат да ги вдигна от общинската трапеза“, кава той.

„Ако сега не започне истинската битка срещу мутрите във Варна, следващият кмет на морската столица, който и да е той, ще трябва да започне всичко отначало, докато градът не бъде окончателно превзет и откъснат от България. Аз няма да се откажа от борбата за Варна, както знам, че не се отказвате и вие“, каза в заключение той.

Късно снощи стана ясно, че Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна е взела решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев и анулиране на издаденото му удостоверение. Решението е прието с 20 гласа „за“ и 6 „против“, съобщи председателят на комисията Велин Жеков.

До решението се стигна след разглеждане на сигнали, свързани с отпуските на Благомир Коцев през 2025 година, когато той се намираше в ареста.

Припомняме, че преди около 10 дни Коцев каза пред журналисти, че очаква отново отстраняването му от длъжност да излезе на дневен ред и да бъде обсъдено от Общинската избирателна комисия (ОИК).

Тогава Коцев съобщи, че в ОИК е постъпил сигнал от частно лице, което живее в местността „Траката“. Подателят твърди, че през 2025 г. кметът е ползвал неправомерно отпуск. Коцев изрази възмущение, че вместо обстоятелствата около незаконния му арест да бъдат взети предвид, срещу него е подаден сигнал за използването на отпуск.

Според Коцев случаят е бил оставен нерешен умишлено, за да бъде използван по-малко от година преди края на мандата му. Той припомни, че законът предвижда при отстраняване на кмет неговите правомощия да бъдат поети до края на мандата или от заместник-кмет, или от общински съветник. По думите му във Варна вероятно ще бъде избран вторият вариант. Той определи Общинската избирателна комисия като политически орган, доминиран от представители на ГЕРБ, „Възраждане“ и ДПС.

Отпускът на Благомир Коцев изтече докато е в ареста

Отстраненият от длъжност кмет на Варна Благомир Коцев заяви, че ще обжалва решението на Общинската избирателна комисия за прекратяване на пълномощията му, предава още DarikNews.bg .

„Три години нямахме възможност да дишаме в тази община, за да вършим истинска работа. Ние бяхме под обсада, работехме срещу мутри, които се биеха с нас, защото не получаваха част от трапезата, която бяха свикнали да получават“, заяви той.

Няма как толкова лесно да изчистим града, когато фирмите, които са назначили, все още продължават да работят - във всеки един бранш. Няма как да искаме да не се бетонира града, когато строителните разрешения бяха издавани десетилетия наред преди това. Няма как да няма съпротива срещу мен, когато се опитвахме да вкараме регулация в строителството, за да не се бетонира градът.

Варна винаги се е владяла по този начин - чрез страх, чрез овладяване на администрацията, защото Варна е далече от София. Искат Варна да остане феодално общество и тези феодали искат Варна да остане тяхно феодално владение завинаги, заяви Коцев.