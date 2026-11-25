М естни икономически интереси стоят зад решението за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Варна Благомир Коцев, твърди самият той. В ефира на „Здравей, България“ той заяви, че е получавал информация чрез трети лица за предполагаемо финансово стимулиране на членове на Общинската избирателна комисия, като се споменавали суми от 20 000 евро, като уточни, че става въпрос за слухове и информация, с която не разполага от първо лице.

Коцев определи настоящия си статут като кмет в процедура по отстраняване. Според него до произнасянето на съда по предварителното изпълнение на решението на ОИК Общинският съвет не би трябвало да избира друг временно изпълняващ длъжността кмет, а управлението на града трябва да остане в ръцете на посочения от него заместник-кмет.

„Маските паднаха“: Благомир Коцев обвини Дънката за отстраняването си

Обвинения към бизнеса, Общинския съвет и процедурата в ОИК

Варненският кмет отново насочи обвиненията си към бизнесмена Даниел Славов, известен като Дидо Дънката, като разказа за лични разговори с него, в които оставането му на кметския пост е било обвързвано с одобряването на конкретни инвестиционни проекти.

„Въпросната особа в пряк разговор ми е казвала, че дали ще остана на поста кмет на Варна, зависи изцяло от мен. И това беше свързано с конкретни негови обекти, които трябваше да бъдат процедирани по бързи писти, както той е свикнал в Община Варна при предишни администрации“, заяви Коцев.

По думите на Коцев част от тези проекти са били със спорни строителни книжа, а забавянето на процедурите водело до предупреждения и заплахи за загуба на поста, особено около приемането на общинския бюджет или важни гласувания в Общинския съвет. Той обвини и част от варненските общински съветници, че се съобразяват с неформални партийни лидери – като посочи Славов зад „Български глас“ и представители на строителния бизнес и ТИМ зад „Алтернатива на гражданите“.

„Когато трябва да се взимат решения в Общинския съвет, общинските съветници препращат кмета, който очаква да му бъдат гласувани определени предложения, към тези неформални босове, с които трябва да се разбере, за да минат нещата в Общинския съвет“, каза Коцев.

ОИК прекрати пълномощията на кмета на Варна

Относно твърденията за натиск над членовете на избирателната комисия Коцев заяви: „Говори се, че е имало разговори с всеки един от тях, че е имало финансови стимули. Говори се и за конкретни суми от 20 000 евро“.

На въпрос дали всички гласували за отстраняването му са получили подобна сума, той отговори, че това са обществени слухове. Макар да не представи доказателства за плащания, Коцев изрази съмнения за предварителна организация заради бързината на решението в понеделник вечерта, липсата на ясно посочен автор на проекта, отсъствието на аудиозапис и оскъдния писмен протокол, като свърза момента на отстраняването си и с бюджета и заема на общината.

Правни аргументи, разговор с Бойко Борисов и твърдения за палеж

Коцев отхвърли тезата, че отстраняването му е продиктувано единствено от законовите разпоредби за отпуска и отсъствието по време на задържането му през 2025 г., като подчерта, че според адвокатите му законът позволява прехвърляне на неизползван отпуск и изисква 30 дни непрекъснато отсъствие по неоснователни причини.

„Моите юристи са абсолютно категорични, че няма никаква причина, стъпвайки на тези основания, да има повод за отстраняване на кмета“, каза той.

Той предупреди и за опасен прецедент за местната власт: „По тази логика защо да не отвличаме кметове за няколко месеца, докато им изтекат отпуските, и след това да ги отстраняваме? Това може да стане спокойно във всеки един град“.

Коцев потвърди, че дни преди решението на ОИК-Варна е разговарял лично с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който го уверил, че няма да позволи представителите на партията в комисията да подкрепят отстраняването му: „Той сам поиска разговор с мен, за да ми каже, че не стои зад тази атака, че няма да позволи на неговите представители в Общинската избирателна комисия да гласуват и ще им каже да гласуват в обратна посока. Така че той стои зад мен и няма да позволи това да се случи“.

Според Коцев крайната цел е контрол върху управлението на Варна и общинските средства от консолидирано мнозинство в Общинския съвет от ГЕРБ, „Възраждане“, „Български глас“ и „Алтернатива на гражданите“.

Политическа буря след отстраняването на Коцев като кмет на Варна

„Няма как да мине предложение на кмета в Общинския съвет, касаещо добруването на града, проекти в града или бюджет, с който трябва да финансираме важни проекти, ако не е задоволен някой от тези бизнесмени, които контролират Общинския съвет. Тоест кметът е длъжен да се разбере с бизнесмена, чийто интерес трябва да бъде удовлетворен. Ако това не е класическата дефиниция за олигархия, не знам кое е“, каза Коцев.

Той отрече да е подкрепял предложенията за тунел под Морската градина и разпореждане с общински имоти, като обясни, че те са били вкарвани по искане на „Алтернатива на гражданите“ и съветник от „Български глас“, а администрацията им е дала публичност, за да предизвика реакция и да покаже на какви компромиси е подлаган кметът.

„Аз съм щастлив от начина, по който се разви ситуацията - това, че те бяха вкарани и преди сесията изкарани вследствие на недоволството на гражданите. Доволен съм, че този план проработи“., каза той.

Коцев посочи, че проблемите с чистотата, транспорта, презастрояването и градоустройството изискват структурни промени и политики: „Кметът не е чистач, както не е и строител. Кметът е този, който трябва да организира администрацията и да прилага конкретни политики, за които хората са го избрали“.

Той обвини и Даниел Славов във връзка с палеж на семеен ресторант, като заяви, че в личен разговор бизнесменът е заявил, че стои зад посегателството след отказ за контакти и придвижване на проекти, макар Коцев да уточни, че не може да потвърди дали това е истина или опит за сплашване, а случаят се разследва от полицията. Накрая той не изключи отново да се кандидатира за кмет на Варна при наличие на стабилно мнозинство в Общинския съвет.