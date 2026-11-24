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Решението на ОИК - Варна за прекратяване на мандата на Благомир Коцев предизвика политически реакции и обвинения в натиск.

Бойко Борисов поиска оставките на представителите на ГЕРБ в комисията, а ГЕРБ и ДПС се разграничиха от решението.

Васил Терзиев, „Да, България“ и „Продължаваме Промяната“ подкрепиха Коцев и заявиха, че отстраняването му ще бъде обжалвано.

ОИК - Варна не събра кворум за заседанието по отстраняването на Благомир Коцев от длъжност

Решението на Общинската избирателна комисия във Варна да прекрати пълномощията на кмета Благомир Коцев предизвика остри политически реакции, пише NOVA .

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска оставките на представителите на партията в комисията и се разграничи от гласуването им.

В позиция на ГЕРБ се посочва, че партията не подкрепя отстраняването на Коцев и не иска „служебна победа“ в морския град. От формацията припомнят, че още на 22 ноември 2025 г. Изпълнителната комисия е препоръчала на членовете на ОИК от квотата на ГЕРБ да гласуват против прекратяването на кметските правомощия. Според партията решението цели да даде ясен знак, че не желае името ѝ да бъде свързвано с опити за промяна на мажоритарния избор на гражданите.

Трудната част на управлението е не само да знаеш какво трябва да се направи, а и да имаш гръбнак да отстоиш интереса на гражданите. Това написа кметът на София Васил Терзиев по повод решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна, с което бяха прекратени пълномощията на Благомир Коцев като кмет на Варна.

Няма прошка, когато спреш схема на хора, които не са свикнали общият интерес да е по-силен от техния личен.

Или си поискаш обратно терен, който принадлежи на града, посочи Терзиев и поздрави Коцев, че "има смелостта да назове по име хората, които стоят зад този натиск".

Знае какво има срещу себе си и не се отказва да прави правилното нещо.

Вярвам, че справедливостта отново ще надделее, написа още столичният кмет.

От ДПС се разграничиха от решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна за отстраняването на кмета Благомир Коцев. В позиция до медиите от партията подчертават, че решението на комисията по никакъв начин не е свързано с позиции, становища или решения на ръководните органи на политическата формация.

От формацията поставят под въпрос и мотивите за отстраняването на Коцев, като посочват, че действията на членовете на ОИК - Варна в качеството им на представители на изборния орган пораждат редица съмнения относно основанията за взетото решение.

От „Да, България“ определиха решението като „нов опит за заличаване на избора на хората“. От формацията посочват, че мотивът за отстраняването е използван отпуск от Коцев в периода, когато той е бил задържан в ареста в София. Според тях кметът не е могъл да изпълнява задълженията си заради задържането, чиято незаконност вече е била установена от съда. От партията заявяват, че казусът предстои да бъде разгледан от съда след обжалване.

Остра позиция публикуваха и от „Продължаваме Промяната“ под заглавие „Мафията отвръща на удара“. Според формацията решението на ОИК е ответен удар срещу Коцев, след като той е засегнал бизнес интереси и е сложил край на незаконни сделки с общинско имущество.

От ПП определят като абсурдно обстоятелството, че отсъствието на кмета заради задържането му сега се използва като основание за отстраняването му от поста. Според партията това създава опасен прецедент, при който последиците от държавни действия се превръщат в аргумент за прекратяване на мандата на избран с гласовете на гражданите кмет.

От „Продължаваме Промяната“ заявиха още, че решението ще бъде обжалвано. Те определиха случващото се като политическо отмъщение и обвиниха икономически и политически кръгове във Варна, че се опитват да запазят влиянието си в града.

Министър-председателят Румен Радев заяви, че не одобрява начина, по който Общинската избирателна комисия във Варна е отстранила кмета Благомир Коцев, въпреки че по думите му пред градоначалника стоят редица въпроси, включително за местността „Баба Алино” и за друго незаконно строителство.

„Не одобрявам. Да, той дължи отговор на много въпроси, но аз не одобрявам начина, по който се подменя вотът на гражданите”, каза премиерът пред журналисти в парламента.

Според Радев въпросите за мотивите трябва да бъдат отправени към партиите, които имат членове в ОИК – Варна и са гласували за решението. Той подчерта, че подобни проблеми има в много български общини, но предсрочното сваляне на кметове чрез избирателни комисии означава подмяна на вота на българските граждани. „Ние трябва да чуем като общество мотивите на тези партии защо свалиха г-н Коцев от кметския пост”, добави премиерът.