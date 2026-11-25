В Монтана 12-годишно момиче роди първото си дете чрез секцио, като бащата е на 16 години, а двамата живеят заедно от три години – от времето, когато тя е била едва на 9. Майката е добре като за трети следоперативен ден – раздвижена и захранена, съобщи началникът на АГО към МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ – Монтана д-р Захари Николов. Той подчерта, че при малолетните родилки бременността е високорискова, а самото раждане е сериозно предизвикателство., предава NOVA.

12-годишна роди със секцио в Монтана, бащата е на 16 години

По думите на д-р Николов рисковете не приключват с раждането. Докато 80% от родилките развиват следродилна тъга, а 15% – следродилна депресия, при малолетните и непълнолетните този дял достига 30–40%. „Тоест всяка втора или трета непълнолетна родилка развива следродилна депресия. Затова, като започнат сега проблемите с гърдите, кърменето, стреса, недоспиването, чисто физиологичните промени, които настъпват – резкият срив на прогестерона и естрадиола – водят до безпокойства, плач, трудна адаптация, стига се до крайности“, обясни специалистът.

Мерки на социалните служби и статистика за ранните раждания

Социалните служби са направили обстоен преглед на случая, а веднага след регистрирането му е свикан Координационен механизъм за деца, жертви на насилие. В срещата са участвали прокурор от Районната прокуратура – Монтана, представител на Районното управление на полицията, на Център за обществена подкрепа и на отдел „Закрила на детето“.

„Взе се решение майката, заедно с бебето да бъдат насочени в звено „Майка и бебе“. Това е комплекс за предоставяне на социални и здравни услуги, където ще бъде подкрепена и обучена в родителски умения“, заяви Светлин Георгиев, началник на отдел „Закрила на детето“ в Монтана. Той посочи още, че в дома на момчето има стая със задоволителни битови условия.

Д-р Николов сподели, че най-малката родилка, която е израждал, е била на 11 години, а две години по-късно – на 13 – е родила второто си дете. „При нас около 9-10% от родилките са под 18 г. малолетните са малко – три 14-годишни и едно 12-годишно. Другите са между 14 и 18 години – около 50 досега, при около 600 раждания“, допълни началникът на АГО.