Тръмп към Ердоган: Има много хубава химия между нас

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган и американският му колега Доналд Тръмп направиха първото си съвместно изявление в Анкара, заявявайки, че са много добри приятели и дадоха един за друг висока оценка на лидерските си качества.

Американският президент пристигна в турската столица за срещата на върха на НАТО, която ще се проведе днес и утре.

„Искам да подчертая колко е важно това посещение. Срещата на върха на НАТО се провежда в Анкара и всички лидери се събират в нашата страна. Фактът, че скъпият ми приятел Тръмп ще бъде и утре с нас, ще ни даде още сила“, посочи Ердоган при разговора им в президентския дворец „Бештепе“.

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Тръмп потвърди, че с Ердоган са големи приятели и го поздрави за свършеното, давайки за пример летището, на което е кацнал, и пътищата, по които е минал.

„Вие сте много добър лидер, лидер, който е уважаван в целия свят. Има много хубава химия между нас, имаме много добри отношения. Турция с лидерството на президента стана една изключително силна страна“, каза Тръмп.

Американският президент поясни, че темата за връщането на Турция в програмата за военните самолети F-35 ще бъде разгледана, без да даде ясен отговор дали ще се стигне до решение в полза на Турция.

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„Това е решение, което трябва да вземем. Разбира се, засяга много хора, включително и хора, които се намират в тази зала. Защо да не стане? С Турция имаме отношения и са много по-здрави, отколкото с други държави. Разбира се това е много добра програма и това една от най-добрите програми, правени досега и със сигурност е нещо, което ще разгледаме“, коментира Тръмп.

От своя страна турският президент каза, че смята, че срещата на НАТО в Анкара може да донесе „благоприятно решение“ по дългогодишното искане на Турция да купи самолети F-35 от САЩ.

Припомняме, че САЩ наложиха санкции на Турция и я изключиха от програмата за самолетите от пето поколение F-35, след като през 2019 г. Анкара закупи руски системи за противовъздушна отбрана С-400.