Костадинов: Има съмнения, че замразяването на договора с „Боташ“ не е без условия

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П редседателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че според информация, с която партията разполага, замразяването на договора между „Булгаргаз“ и турската държавна компания „Боташ“ не е станало без условия. Пред журналисти в парламента той постави въпроса дали министър-председателят Румен Радев е поел ангажимент към Турция, свързан с бъдещата концесия на автомагистрала „Черно море“.

Какво означава замразяването на договора с „Боташ“ за България

Изявлението идва ден след като, след срещата между Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара, „Булгаргаз“ и „Боташ“ подписаха протокол за 15-месечно замразяване на договора между двете компании. Според информацията, разпространена от Министерския съвет, през този период България ще плаща само за реално използвания капацитет при подобрени условия.

Костадинов обаче твърди, че по време на преговорите турската страна е поставила допълнителни условия.

„Доколкото разбираме, на преговорите Ердоган е поискал ултимативно да бъде предоставена концесия за автомагистрала „Черно море“, както и възможно най-изгодни за Турция условия за пренос на електроенергия през България“, заяви лидерът на „Възраждане“.

Той уточни, че партията не разполага с официално потвърждение на тази информация.

„Все още няма как да проверим тези данни. Затова ще настояваме министър-председателят да даде подробна информация пред Народното събрание за съдържанието на разговорите“, каза Костадинов.

Според него фактът, че договорът с „Боташ“ се замразява, поставя под съмнение досегашните оценки на управляващите.

„Дълго време ни убеждаваха, че този договор е изключително успешен, полезен и печеливш за България. Изведнъж се оказва, че трябва да бъде предоговорен и замразен“, коментира той.

Замразиха за 15 месеца договора с "Боташ" след срещата на Радев с Ердоган

Лидерът на „Възраждане“ отправи и критики към начина, по който са проведени разговорите между София и Анкара.

„Не знаем какво точно е обсъждано между Румен Радев и Реджеп Тайип Ердоган. За нас най-притеснителното е, че разговорите са протекли при пълна липса на прозрачност“, заяви той.

Костадинов допълни, че ако впоследствие се докаже, че действително са водени разговори за предоставяне на концесия на автомагистрала „Черно море“ на турската държава, според него това би представлявало основание за търсене на политическа и наказателна отговорност.

„Ако започнат реални действия в подобна посока, „Възраждане“ ще организира протести. Няма да позволим българска инфраструктура да бъде предоставяна на чужда държава“, заяви още той.

Към момента няма официална информация, която да потвърждава твърденията на Костадинов за искания, свързани с концесия на автомагистрала „Черно море“ или с условия за пренос на електроенергия. Очаква се Министерският съвет и Министерството на енергетиката да представят повече подробности за параметрите на подписания протокол между „Булгаргаз“ и „Боташ“.