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Скандалът „Осемте джуджета“: Министър Найденов иска отстраняване на административния ръководител на СГП

Пред Висшия съдебен съвет е внесено искане за временното ѝ отстраняване като административен ръководител и прокурор

2 юли 2026, 14:35
Скандалът „Осемте джуджета“: Министър Найденов иска отстраняване на административния ръководител на СГП
Източник: БТА

М инистърът на правосъдието Николай Найденов поиска отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, съобщиха от пресцентъра на правосъдното ведомство.

Искането е направено към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, то е и за отстраняване от длъжността „прокурор“.  В мотивите се изтъква, че при образувано дисциплинарно производство срещу нея с искане за освобождаване от длъжност, Русинова би могла да упражни правомощията си и да повлияе на прокурорите и следователите както от Софийската градска прокуратура, така и от Софийската районна прокуратура. Достъпът ѝ до служебна информация, както и кадровите правомощия върху магистрати биха могли да възпрепятстват обективното, безпристрастно и всеобхватно събиране на документи, относими към воденото дисциплинарно производство.

Прокурорската колегия почна дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова

Отбелязва се, че дисциплинарното производство е образувано на 13.05.2026 г. за нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи за накърняване на престижа на съдебната власт. От правосъдното ведомство уточняват, че за Емилия Русинова са предоставени данни за демонстрирана приятелска близост с Петьо Петров. Срещу Петров се водят разследвания за придобилата известност корупционна афера „Осемте джуджета“.

Министър Найденов внася предложението до ПК на ВСС непосредствено след обнародване на измененията в Закона за съдебната власт, които му дават тези правомощия, се отбелязва още в съобщението.

Янкулов предложи дисциплинарно производство срещу Русинова

Припомняме, че на 30 март служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи, че има пътуване през 2021 г., в което Емилия Русинова е пресякла границата на България с Република Северна Македония при Златарево в една и съща кола с Петьо Петров. 

Една седмица по-късно Русинова публикува позиция, че по неин адрес се разпространяват непроверени твърдения, внушения и недопустими публични квалификации, поднесени по начин, създаващ изкривена представа за фактите. По нейните думи единствената цел е публичното ѝ дискредитиране. 

Източник: БТА, Константин Костов    
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