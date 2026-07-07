„Отиде си една легенда“: На 57 години почина легендарен културист „Мистър Вселена“

С ветът на бодибилдинга е в траур след внезапната кончина на Хосе Антонио Ернандес Торес, известен с обичното си прозвище „Жоча“. Шесткратният шампион на Испания и бивш носител на титлата „Мистър Вселена“ почина в Тенерифе само месец преди да навърши 58 години, съобщават испанските медии, съобщава The Post.

Кариерата на внушителния атлет продължи повече от четири десетилетия, като най-големият му триумф дойде през 2004 г., когато грабна престижната световна титла „Мистър Вселена“. След като се оттегли от състезателния подиум, легендарният културист отвори собствен фитнес център в Тенерифе, превръщайки се в успешен предприемач и ментор на младите таланти.

Причината за смъртта му все още не се съобщава официално, но местната общност в родния му регион изрази дълбоката си скръб: „Загубихме най-титулувания спортист на международно ниво в нашата история. Човек с над 40 години опит в спорта, който остави огромно наследство и като предприемач“.

Bodybuilding champion and former Mr Universe dies aged 57 on Spanish island as tributes are paid to 'legend of the sport' https://t.co/s5MG2iJWa9 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 6, 2026

Скръб и признание от конкурентите

Въпреки ожесточената конкуренция в тежкия спорт, съперниците на Жоча през годините го описват като изключителен човек, джентълмен и истински приятел.

Неговият колега и съмишленик Хосе Мария Гарсия го нарече „легенда на нашия спорт“.

„Той беше един от първите испанци, които още през 80-те години на миналия век се наредиха рамо до рамо с най-добрите в света, представяйки достойно страната ни на международната сцена. Винаги ще му се възхищаваме“, сподели Гарсия.

Алехандро Мена, бивш културист и настоящ полицай, който остава втори след Жоча на испанския шампионат през далечната 1989 г., също се върна към спомените си за него: „Отвъд спортните резултати, винаги ще го помня като прекрасен човек, страхотен приятел и пример за подражание за всички нас, които обичаме бодибилдинга. Неговата скромност, колегиалност и чиста страст към спорта оставиха незаличима следа у всеки, който имаше късмета да го познава“.