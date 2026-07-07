България

КЗК разследва съмнения за картел при обществени поръчки за храни за детски градини, училища и социални домове

Антимонополният орган извършва внезапни проверки в две дружества, участвали в над 300 обществени поръчки в периода 2020–2025 г.

Василена Василева Василена Василева

7 юли 2026, 13:37
Шофьорът на електрическото АТВ не помни инцидента? Ключова свидетелка също с пропуски в паметта

Шофьорът на електрическото АТВ не помни инцидента? Ключова свидетелка също с пропуски в паметта
Румен Радев: Нищо друго не е обещавано за замразяването на „Боташ“

Румен Радев: Нищо друго не е обещавано за замразяването на „Боташ“
Костадинов: Има съмнения, че замразяването на договора с „Боташ“ не е без условия

Костадинов: Има съмнения, че замразяването на договора с „Боташ“ не е без условия
Замразяването на договора с „Боташ“ разпали политически спор: Как реагираха партиите

Замразяването на договора с „Боташ“ разпали политически спор: Как реагираха партиите
Близо 2,7 млрд. евро за армията през 2026 г.: Бюджетът мина в комисия, но с критики

Близо 2,7 млрд. евро за армията през 2026 г.: Бюджетът мина в комисия, но с критики
Спецакция в Габрово: Жандармерия и КПП-та в града

Спецакция в Габрово: Жандармерия и КПП-та в града
Киберексперт за бомбените заплахи: Масова автоматизирана атака, проблемът е в защитата

Киберексперт за бомбените заплахи: Масова автоматизирана атака, проблемът е в защитата
Тежък инцидент с тротинетка в Добрич: 16-годишен е в болница със счупен череп

Тежък инцидент с тротинетка в Добрич: 16-годишен е в болница със счупен череп

К омисията за защита на конкуренцията (КЗК) започна разследване за предполагаем картел между две дружества, участвали в обществени поръчки за доставка на хранителни продукти за детски градини, училища, университети, социални патронажи, домове за възрастни хора и хора с увреждания, както и за общини.

В рамките на производството екипи на антимонополния орган извършват внезапни проверки в офисите на дружествата „Стелит 1“ ЕООД и „Килтекс“ ЕООД в София и Севлиево. Проверките се осъществяват след разрешение от Административен съд – София област и със съдействието на служители от отдел „Специализирани полицейски сили“ към МВР и Областната дирекция на МВР в Габрово.

Производството е образувано след сигнали от възложители за евентуално нарушение на Закона за защита на конкуренцията и правилата на Европейския съюз. Разследването е насочено към предполагаемо забранено споразумение или съгласувана практика между двете компании с цел манипулиране на обществени поръчки – т.нар. тръжни манипулации.

Според КЗК този тип нарушения представляват форма на картел, при която участници в обществени поръчки координират действията си, за да повлияят върху цените, условията или резултата от процедурите. Подобни практики ограничават конкуренцията и могат да доведат до неправомерно разходване на публични и европейски средства.

Разследването е започнало след сигнали от Техническия университет – София, Община Трявна и детска градина „Калина“ в Трявна. В хода на предварителната проверка Комисията е установила, че двете дружества са участвали в над 300 обществени поръчки за доставка на хранителни продукти в периода 2020–2025 г. Анализът е извършен и с помощта на новата аналитична платформа СИГМА.

По данни на КЗК предварителното проучване е открило редица индикатори, които пораждат съмнения за координирани действия между фирмите. Сред тях са синхрон при подаването и декриптирането на офертите, идентични или близки ценови предложения, координирани откази от подписване на договори или от представяне на изискуеми документи, както и използването на един и същ регистриран обект по Закона за храните.

Именно тези данни са послужили като основание Комисията да образува официално производство и да пристъпи към внезапните проверки.

По време на инспекциите служителите на КЗК имат право да получат достъп до документи и електронни записи, независимо от носителя, на който се съхраняват. Използва се и специализирана техника за възстановяване, удостоверяване на автентичността и анализ на цифрова информация.

Събраните доказателства ще бъдат приобщени към материалите по производството, след което Комисията ще се произнесе в рамките на своите законови правомощия.

Ако нарушенията бъдат доказани, на дружествата може да бъде наложена имуществена санкция в размер до 10% от общия им оборот за предходната финансова година.

Редактор: Василена Василева
Източник: КЗК    
КЗК Картел Разследване Обществени поръчки Тръжни манипулации Защита на конкуренцията Хранителни продукти Внезапни проверки Санкции Координирани действия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Румен Радев: Нищо друго не е обещавано за замразяването на „Боташ“

Румен Радев: Нищо друго не е обещавано за замразяването на „Боташ“

Какво представляват PNR данните и кой има достъп до тях

Какво представляват PNR данните и кой има достъп до тях

Двама загинаха при тежка катастрофа на АМ „Хемус“ край Шумен

Двама загинаха при тежка катастрофа на АМ „Хемус“ край Шумен

„Това е лудост“: Призиви за оставка на Инфантино след намесата на Тръмп

„Това е лудост“: Призиви за оставка на Инфантино след намесата на Тръмп

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Самоувереността на европейците може да им коства господството в автомобилния бранш

Самоувереността на европейците може да им коства господството в автомобилния бранш

carmarket.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 4 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 4 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 4 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тревога в Румъния, вдигнаха италиански изтребители заради дронове

Тревога в Румъния, вдигнаха италиански изтребители заради дронове

Свят Преди 33 минути

Жителите на румънския окръг Тулча получиха предупредително съобщение за възможност за падащи от въздуха обекти

Над 13 млн. евро местни данъци са платени онлайн за половин година

Над 13 млн. евро местни данъци са платени онлайн за половин година

Парите ни Преди 52 минути

Сумата за първите шест месеца на 2026 г. вече е колкото всички онлайн плащания през цялата 2025 г.

Исторически триумф: Хари Стайлс влезе в Книгата на Гинес с рекорд на стадион „Уембли“

Исторически триумф: Хари Стайлс влезе в Книгата на Гинес с рекорд на стадион „Уембли“

Любопитно Преди 1 час

Британската поп звезда Хари Стайлс влезе в Историята на Гинес с най-дългата серия от концерти без прекъсване на стадион „Уембли“. Изпълнителят събра общо близо един милион фенове в Лондон, а майка му сподели трогателни думи за триумфа му

Бюджетът на ДОО за 2026 г. мина на първо четене в комисия

Бюджетът на ДОО за 2026 г. мина на първо четене в комисия

България Преди 1 час

Средната пенсия се очаква да достигне 543 евро, а максималният осигурителен доход ще се повиши до 2300 евро от 1 август

.

През юли Пловдив бие в един ритъм: PHILLGOOD и HILLS OF ROCK превръщат града под тепетата във фестивална сцена през целия месе

Любопитно Преди 1 час

Fest Team, Община Пловдив и Общинска фондация „Пловдив 2019“ свързват PHILLGOOD и HILLS OF ROCK в общ градски месец с изкуство, музика и фестивален маршрут през сърцето на града

<p>DARA стана почетен жител на Аврен</p>

DARA стана почетен жител на Аврен след триумфа си на „Евровизия“, получи и специален подарък

Любопитно Преди 1 час

Певицата беше отличена за приноса си към популяризирането на България по света, а общината ѝ дари парцел в село Близнаци

Най-честите грешки при монтаж на телевизор на стена

Най-честите грешки при монтаж на телевизор на стена

Любопитно Преди 2 часа

Вместо череши – съкровище: Фермер откри 1700-годишна римска мозайка в градината си

Вместо череши – съкровище: Фермер откри 1700-годишна римска мозайка в градината си

Любопитно Преди 2 часа

Турски фермер откри безценна римска мозайка на 1700 години, докато сади череши в провинция Елазъг. Находката с площ над 80 кв. м е с перфектно запазени изображения на животни. Властите започват мащабни разкопки около целия архитектурен комплекс

Снимката е илюстративна

Трагедия във Велико Търново: Автобус блъсна и уби пешеходка на зебра

България Преди 2 часа

67-годишна жена почина на място при тежкия инцидент, който парализира движението в центъра на града. Полицията е отцепила района и извършва огледи за изясняване на причините за катастрофата

<p>&bdquo;Oтвратителна жена&ldquo;: Мбапе обвини парагвайска сенаторка в расизъм</p>

„Oтвратителна жена“: Килиан Мбапе обвини парагвайска сенаторка в расизъм след мача с Парагвай

Свят Преди 2 часа

Капитанът на френския национален отбор реагира остро след обиди, а Френската футболна федерация започва съдебни действия

НАТО обяви три нови многонационални отбранителни проекта на старта на срещата на върха в Анкара

НАТО обяви три нови многонационални отбранителни проекта на старта на срещата на върха в Анкара

Свят Преди 2 часа

Алиансът ще инвестира в стратегически въздушен транспорт, морско наблюдение и подмяна на остаряващите самолети AWACS

Ослепителна и бременна: Ан Хатауей показа коремчето си на премиера в Лондон

Ослепителна и бременна: Ан Хатауей показа коремчето си на премиера в Лондон

Любопитно Преди 3 часа

Бременната с трето дете Ан Хатауей заслепи Лондон на световната премиера на филма „Одисея“. 43-годишната звезда обра овациите с безупречен майчински стил, демонстрирайки наедрялото си коремче в елегантна синя рокля с красиви флорални мотиви

Служителите в СРП с остро предупреждение: Съкращенията ще сринат системата

Служителите в СРП с остро предупреждение: Съкращенията ще сринат системата

България Преди 3 часа

Според тях механичното намаляване на щата и реалните доходи ще задълбочи кадровата криза и ще се отрази на работата на най-натоварената районна прокуратура в страната

Домашни кучета нападнаха и обезобразиха жена в Самоков, собственикът им избягал

Домашни кучета нападнаха и обезобразиха жена в Самоков, собственикът им избягал

България Преди 3 часа

Пострадалата е откарана в болница с множество разкъсни рани по главата, лицето и шията, по случая е образувано разследване

Камион блъсна 12-годишно момче с тротинетка в Стара Загора

Камион блъсна 12-годишно момче с тротинетка в Стара Загора

България Преди 3 часа

Шофьорът е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна

,

Антонела и Джорджина показаха как се прави: Изненадващ жест между половинките на Меси и Роналдо

Любопитно Преди 3 часа

Жените на Меси и Роналдо загърбиха дългогодишното съперничество между мъжете си. Антонела Рокуцо благодари публично на Джорджина Родригес за скъп подарък и ѝ пожела успех на Световното

Всичко от днес

От мрежата

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg

Защо кучето ми не пие вода, въпреки че изглежда жадно

dogsandcats.bg
1

Откриха проблеми край водоизточници в Ловешка област

sinoptik.bg
1

Платформа информира за чистотата на морето

sinoptik.bg

През юли Пловдив бие в един ритъм: PHILLGOOD и HILLS OF ROCK превръщат града под тепетата във фестивална сцена през целия месец

Edna.bg

Анна Кошко с неприятен инцидент в столичен мол

Edna.bg

Решено: Бившият треньор на Роналдо в Ал Насър поема Португалия

Gong.bg

Внукът на наша естрадна легенда замина на проби в Барселона

Gong.bg

„Прогресивна България” внася предложения за промяна на Изборния кодекс

Nova.bg

Румен Радев: Споразумението с „Боташ“ ще намали разходите за регазификация и пренос на природен газ

Nova.bg