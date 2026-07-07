КЗК разследва съмнения за картел при обществени поръчки за храни за детски градини, училища и социални домове

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К омисията за защита на конкуренцията (КЗК) започна разследване за предполагаем картел между две дружества, участвали в обществени поръчки за доставка на хранителни продукти за детски градини, училища, университети, социални патронажи, домове за възрастни хора и хора с увреждания, както и за общини.

В рамките на производството екипи на антимонополния орган извършват внезапни проверки в офисите на дружествата „Стелит 1“ ЕООД и „Килтекс“ ЕООД в София и Севлиево. Проверките се осъществяват след разрешение от Административен съд – София област и със съдействието на служители от отдел „Специализирани полицейски сили“ към МВР и Областната дирекция на МВР в Габрово.

Производството е образувано след сигнали от възложители за евентуално нарушение на Закона за защита на конкуренцията и правилата на Европейския съюз. Разследването е насочено към предполагаемо забранено споразумение или съгласувана практика между двете компании с цел манипулиране на обществени поръчки – т.нар. тръжни манипулации.

Според КЗК този тип нарушения представляват форма на картел, при която участници в обществени поръчки координират действията си, за да повлияят върху цените, условията или резултата от процедурите. Подобни практики ограничават конкуренцията и могат да доведат до неправомерно разходване на публични и европейски средства.

Разследването е започнало след сигнали от Техническия университет – София, Община Трявна и детска градина „Калина“ в Трявна. В хода на предварителната проверка Комисията е установила, че двете дружества са участвали в над 300 обществени поръчки за доставка на хранителни продукти в периода 2020–2025 г. Анализът е извършен и с помощта на новата аналитична платформа СИГМА.

По данни на КЗК предварителното проучване е открило редица индикатори, които пораждат съмнения за координирани действия между фирмите. Сред тях са синхрон при подаването и декриптирането на офертите, идентични или близки ценови предложения, координирани откази от подписване на договори или от представяне на изискуеми документи, както и използването на един и същ регистриран обект по Закона за храните.

Именно тези данни са послужили като основание Комисията да образува официално производство и да пристъпи към внезапните проверки.

По време на инспекциите служителите на КЗК имат право да получат достъп до документи и електронни записи, независимо от носителя, на който се съхраняват. Използва се и специализирана техника за възстановяване, удостоверяване на автентичността и анализ на цифрова информация.

Събраните доказателства ще бъдат приобщени към материалите по производството, след което Комисията ще се произнесе в рамките на своите законови правомощия.

Ако нарушенията бъдат доказани, на дружествата може да бъде наложена имуществена санкция в размер до 10% от общия им оборот за предходната финансова година.