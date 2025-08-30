България

Прокуратурата ще поиска постоянен арест за Паскал

Паскал има обвинение за държане на акцизна стока

30 август 2025, 09:44

"Каква е тази безумица?!" Хаос с евро цените по Черноморието
Киселова за вота на недоверие: Да видим първо мотивите

Киселова за вота на недоверие: Да видим първо мотивите
Пребиха жестоко човек в Сандански след спор за имот

Пребиха жестоко човек в Сандански след спор за имот
След кошмарния инцидент в ТЕЦ

След кошмарния инцидент в ТЕЦ "Бобов дол": Близки на загиналия работник търсят истината за смъртта му
КЗК представи мерките и реда за работа с поверителна информация

КЗК представи мерките и реда за работа с поверителна информация
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от инцидента в Слънчев бряг

Проверяват техническата изправност на АТВ-то от инцидента в Слънчев бряг
Заради шарката по животните: Засилени проверки на БАБХ и полицията в Хасковско

Заради шарката по животните: Засилени проверки на БАБХ и полицията в Хасковско
Асен Василев: Не познавам Никола Николов - Паскал, нищо не ми говори това име

Асен Василев: Не познавам Никола Николов - Паскал, нищо не ми говори това име

О чаква се прокуратурата да поиска постоянен арест за Никола Николов-Паскал, който беше екстрадиран у нас от Сърбия в сряда. По информация на БНТ на Николов са повдигнати общо пет обвинения.

Освен за участие в организирана престъпна група, както и за контрабандата на три тира цигари, Паскал има и обвинение за държане на акцизна стока.

Адвокатът на Паскал: Николов е бил на лечение в Сърбия

Николов е дал кратки обяснения пред разследващите и е представил голямо количество документи за лечението си в Белград, което по думите му започнало миналото лято. Според адвоката му сам е поискал да бъде екстрадиран у нас.

По делото за участие в организирана престъпна група за контрабанда и пране на пари са обвиняеми и бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и баща и син Марин и Стефан Димитрови, сочени за приближени на Паскал.

Източник: БНТ    
Никола Николов Паскал Екстрадиция Постоянен арест Прокуратура Организирана престъпна група Контрабанда на цигари Агенция Митници Петя Банкова Живко Коцев Пране на пари
Последвайте ни

По темата

"Каква е тази безумица?!" Хаос с евро цените по Черноморието

Русия с масирана атака, Киев призна пробив в Днепропетровск

Русия с масирана атака, Киев призна пробив в Днепропетровск

Млад шофьор загина при тежка катастрофа на пътя Айтос - Бургас

Млад шофьор загина при тежка катастрофа на пътя Айтос - Бургас

САЩ в ООН: Ударите по Украйна поставят под съмнение желанието на Русия за мир

САЩ в ООН: Ударите по Украйна поставят под съмнение желанието на Русия за мир

Намаляват пенсиите с промяна в швейцарското правило

Намаляват пенсиите с промяна в швейцарското правило

pariteni.bg
Waze отказва да въведе една полезна нова функция

Waze отказва да въведе една полезна нова функция

carmarket.bg
Петролен разлив в Черно море край Новоросийск
Ексклузивно

Петролен разлив в Черно море край Новоросийск

Преди 12 часа
<p>Земетресение в Румъния отвори вулкан в Украйна</p>
Ексклузивно

Земетресение в Румъния отвори вулкан в Украйна

Преди 16 часа
Външният министър на ЕС: Путин просто се подиграва
Ексклузивно

Външният министър на ЕС: Путин просто се подиграва

Преди 11 часа
Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас
Ексклузивно

Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас

Преди 14 часа

Виц на деня

– Бабо, искам да съм като теб! – Щастлива и спокойна? – Не... да спя следобед без никой да мрънка!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна е ударила две руски рафинерии

Украйна е ударила две руски рафинерии

Свят Преди 10 минути

Украинските медии предупредиха гражданите да очакват възможни въздушни удари от руски бомбардировачи

<p>Смъртоносни протести тестват властта в Индонезия</p>

Смъртоносни протести тестват властта в Индонезия

Свят Преди 45 минути

Протестите започнаха в столицата Джакарта тази седмица заради заплатите на депутатите и ескалираха в петък

<p>Русия и Китай се противопоставят на &quot;дискриминационните&quot; санкции в търговията</p>

Путин: Русия и Китай се противопоставят на "дискриминационните" санкции в международната търговия

Свят Преди 1 час

Путин нарече в интервюто китайския си колега Си Цзинпин истински лидер на голяма световна сила

Съд в САЩ обяви, че повечето от митата на Тръмп са незаконни

Съд в САЩ обяви, че повечето от митата на Тръмп са незаконни

Свят Преди 2 часа

Тръмп направи митата основен стълб на американската външна политика през втория си мандат

Украйна: Само Тръмп може да принуди Русия да започне реални преговори

Украйна: Само Тръмп може да принуди Русия да започне реални преговори

Свят Преди 2 часа

Зеленски поддържа прозрачна и принципна позиция и е готов за двустранен формат на преговори, каза Андрий Ермак

Отбелязваме 148 години от Шипченската епопея

Отбелязваме 148 години от Шипченската епопея

България Преди 2 часа

Денят по традиция започва с походи от три лъча към историческия връх

<p>Внимание, шофьори!&nbsp;Кои пътища в страната ще са затворени от утре до 4 септември</p>

Внимание, шофьори! Ограничения по пътищата в 7 области от утре

България Преди 2 часа

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ

Трагедия край Лясковец: Пожар погуби над 100 крави, пострадал е човек

Трагедия край Лясковец: Пожар погуби над 100 крави, пострадал е човек

България Преди 3 часа

Причините за пожара тепърва ще се изясняват

От закуска до десерт: Най-апетитните сладки сандвичи

От закуска до десерт: Най-апетитните сладки сандвичи

Любопитно Преди 3 часа

Любимата и лесна храна на всеки може да се приготви по изненадващ и сладък начин

Как Китай спасява руската икономика

Как Китай спасява руската икономика

Свят Преди 3 часа

Твърдата подкрепа на Китай за руската икономика помогна на Москва да оцелее след санкциите

<p>Днес е празник! Какви са традициите и легендите и кой празнува</p>

Днес е празник! Какви са традициите и легендите и кой празнува

Любопитно Преди 3 часа

Вижте кой трябва да почерпи за имен ден

<p>Какво ще бъде времето през уикенда</p>

Какво ще бъде времето през уикенда

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Стефка Костадинова

30 август: Полет на 209 см - легендарният рекорд на Стефка Костадинова

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Тези джаджи, могат да повредят телевизора ви

Тези джаджи, могат да повредят телевизора ви

Технологии Преди 3 часа

Внимавайте, когато ги използвате

Трогателен жест сложи край на участието на Елена в „Диви и красиви“

Трогателен жест сложи край на участието на Елена в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 11 часа

Асен взе трудно решение за бъдещето си с Ренета

Писмо с куршуми до сръбския вътрешен министър

Писмо с куршуми до сръбския вътрешен министър

Свят Преди 14 часа

По данни на ведомството пратката е била засечена по време на рутинното сортиране на пощата

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg

Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

dogsandcats.bg
1

Горещо в събота, прохладно с летни бури в неделя

sinoptik.bg
1

Бебе леопард във Варненския зоопарк

sinoptik.bg

Тестът с кафето: Методът, с който шефовете избират своите служители

Edna.bg

Вижте сладките деца на Дарин и Деян Ангелови!

Edna.bg

Бивш играч на Ливърпул разкри причините, поради които е напуснал клуба

Gong.bg

Бранител на Манчестър Юнайтед разкри защо клубът изпитва трудности

Gong.bg

Как се движат цените на плодовете и зеленчуците на най-голямата борса у нас

Nova.bg

Студът, жегите и битката с бръчките: Как да се погрижим за кожата си

Nova.bg