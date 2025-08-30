Наталия Киселова: Правим първи бюджет в евро

След кошмарния инцидент в ТЕЦ "Бобов дол": Близки на загиналия работник търсят истината за смъртта му

У правлението ще бъде стабилно дотогава, докогато има достатъчно народни представители да го подкрепят.

Приоритетите на правителството сега са плавно преминаване към еврото, пръв бюджет с валута евро, членството на България в членство в ОИСР, и постепенно отхвърляне на проблемите на хората - безводие, социални въпроси, образование.

Това каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова, която присъства на честванията по повод 148 години от Шипченската епопея.

При визитата си у нас Урсула фон дер Лайен ще се срещне само с представители на изпълнителната власт, както и при останалите й посещения, допълни председателят на НС. По думите й тези срещи са знакови за това как Европейският съюз ще продължи напред с оглед "турбулентната геополитическа ситуация".

