Червеният кръст: Евакуацията на Газа би била опасна

П редседателката на Международния комитет на Червения кръст (МКЧС) Миряна Сполярич предупреди, че няма да е възможно да се осигури безопасността на хората при масова евакуация на град Газа в едноименния палестински анклав. Тя каза това на фона на все по-интензивни израелски действия срещу града, предаде „Ройтерс“.

Израел продължава да следва плана си да поеме пълен контрол над цялата ивица Газа, като целта му е да унищожи палестинското движение „Хамас“ след близо 23 месеца война, докато се сблъсква със световното възмущение заради глада в обсадения анклав.

„При настоящите условия масовата евакуация на град Газа по безопасен и достоен начин е невъзможна“, заяви Сполярич в изявление. Според нея евакуацията би предизвикала масово разселване на населението, което никой друг район в ивицата Газа не е способен да поеме, на фона на силен недостиг на храна, подслон и медицински консумативи.

Израелските военни заявиха вчера, че „ще продължат да подкрепят хуманитарните усилия, наред с продължаващите операции срещу терористичните организации в ивицата Газа, за да защитят държавата Израел“. Израел призова цивилните да напуснат южната част на палестинския анклав.

Мнозина в град Газа няма да могат да изпълнят заповедите за евакуация, защото гладуват, защото са болни или ранени, допълни Сполярич.

Международното хуманитарно право изисква от Израел да гарантира, че цивилните ще имат достъп до подслон, безопасност и храна, когато бъдат издадени заповеди за евакуация.

„Тези условия в момента не могат да бъдат изпълнени в Газа. Това прави всяка евакуация не само неосъществима, но и неразбираема при настоящите обстоятелства“, добави Сполярич.