САЩ в ООН: Ударите по Украйна поставят под съмнение желанието на Русия за мир

САЩ "все повече разбират нуждата да се решат първопричините за конфликта"

30 август 2025, 08:54
С мъртоносните удари с ракети и дронове по Украйна "поставят под съмнение сериозността на желанието на Русия за постигане на мир", заявиха днес САЩ на заседание на Съвета за сигурност на ООН и предупредиха, че Вашингтон ще накаже Москва с икономически мерки, ако тя продължи войната, предаде Ройтерс.

"САЩ призовават Руската федерация да избегне тези последствия, като спре насилието и се ангажира конструктивно със спиране на войната", каза пред Съвета за сигурност заместник-постоянният представител на САЩ в ООН Джон Кели.

"Русия трябва да реши сега да направи стъпка към мира. Лидерите на Русия и Украйна трябва да се договорят за среща в двустранен формат", добави американският дипломат.

САЩ: Русия да деескалира, Москва: Разпалва се истерия

Ударите по Киев "поставят под съмнение сериозността на желанието на Русия за постигане на мир. Тези удари срещу цивилни райони трябва да спрат незабавно", посочи Кели.

"Русия продължава да избира убийствата пред спирането на войната", каза украинската министър-председателка Юлия Свириденко пред 15-членния Съвет за сигурност.

"Трябва да вземем това предвид в опитите ни, насочени към мирно уреждане и установяване на надеждни гаранции за сигурност. Тези гаранции ще защитят както суверенитета на Украйна, така и живота на украинските граждани, особено на децата", добави тя.

"Нашият народ трябва да се чувства в безопасност още днес. Ето защо прекратяването на огъня остава съществена предпоставка за успешни бъдещи преговори", посочи Свириденко.

Мир или илюзия? Жестоки преговори, сблъсък на искания, примирие на ръба

Руският заместник-постоянен представител в ООН Дмитрий Полянски каза, че Москва е готова да обсъди среща на върха с Украйна "при условие, че бъде извършена щателна предварителна подготовка за подобна среща и за съдържанието на разговорите". Иначе, по думите му, срещата "не би имала никакъв смисъл".

Руският дипломат посочи, че САЩ "все повече разбират нуждата да се решат първопричините за конфликта, без което не би било възможно уреждането му".

Русия започна през февруари 2022 г. пълномащабната си инвазия в Украйна, която нарича "специална военна операция", целяща да "денацифицира" и да "демилитаризира" съседната държава, както и да елиминира заплахата от разширяване на НАТО на изток до руските южни граници, посочва Ройтерс.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Руско-украинска война Съвет за сигурност на ООН САЩ Русия Украйна Мирни преговори Икономически санкции Ракетни удари Прекратяване на огъня Атаки срещу цивилни
