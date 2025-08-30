Свят

Обрат в Боливия: Съдът свали обвиненията срещу Жанин Анес, нов процес предстои

Внезапният обрат в процеса срещу нея идва само няколко седмици след като общите избори в Боливия за първи път от десетилетия дадоха тласък на опозицията

30 август 2025, 11:39
Обрат в Боливия: Съдът свали обвиненията срещу Жанин Анес, нов процес предстои
Източник: БТА

В ърховният съд на Боливия късно в петък отхвърли наказателните обвинения срещу бившата временна президентка Жанин Анес за ролята й в убийствата на протестиращи през 2019 г. и разпореди делото да бъде подновено в специален процес за предполагаеми престъпления, извършени от бивши държавни глави, предаде Асошиейтед прес.

Спорното решение, взето малко преди полунощ вчера в Боливия, бележи правна победа за лидера на опозицията, която прекара почти четири години и половина в затвора по различни обвинения, свързани с отстраняването през 2019 г. на нейния предшественик, левия бивш президент Ево Моралес, след оспорваното му преизбиране. 

Внезапният обрат в процеса срещу нея идва само няколко седмици след като общите избори в Боливия за първи път от десетилетия дадоха тласък на опозицията, което предизвика опасения сред критиците, които виждат правосъдната система като подвластна на политически манипулации.

Във втория тур на президентските избори през октомври един срещу друг ще се изправят центристкият пробизнес сенатор и десният бивш президент.

Анес беше арестувана, след като изборите през 2020 г. изведоха на власт нейния политически съперник, левия президент Луис Арсе, и прекъснаха нейното управление. През 2022 г. тя беше осъдена на 10 години затвор по обвинения в тероризъм и подбуждане към бунт във връзка с превземането на властта през 2019 г. като малко известна сенаторка от десницата след оставката на Моралес под натиска на военните.

Други дела срещу нея, включително разгледаното вчера, свързано с убийството на протестиращи от силите за сигурност под нейно ръководство, доведоха до превантивното й задържане, но все още не са стигнали до съдебен процес.

Последните действия прехвърлят ключови наказателни дела срещу Анес - свързани с фаталното застрелване на 22 цивилни протестиращи от силите за сигурност в районите Сакаба и Сенката - към Конгреса, където две трети мнозинство трябва да одобри процеса, преди да го изпрати във Върховния съд.

Десните опозиционни партии, симпатизиращи на Анес, спечелиха този месец мнозинство в Конгреса на Боливия, което бележи края на почти две десетилетия доминация на управляващата партия на Моралес "Движение към социализъм" (MAS). Ако Анес събере достатъчно подкрепа в Конгреса, делото срещу нея може да бъде напълно блокирано и никога да не стигне до съдебен процес, посочва АП.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Боливия Жанин Анес Върховен съд Убийства на протестиращи Ево Моралес Политически процеси Боливийски конгрес Правосъдна система Дясна опозиция
Последвайте ни

По темата

Наталия Киселова: Правим първи бюджет в евро

Наталия Киселова: Правим първи бюджет в евро

Президентът на ЕЦБ представи дизайна на българските евромонети

Президентът на ЕЦБ представи дизайна на българските евромонети

Петима пострадаха при верижна катастрофа в гъста мъгла

Петима пострадаха при верижна катастрофа в гъста мъгла

Горещ спор в ЕС: Унгария няма да подкрепи решение за военна операция на ЕС в Украйна

Горещ спор в ЕС: Унгария няма да подкрепи решение за военна операция на ЕС в Украйна

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
9 екзотични породи котки, които можем да гледаме у дома (СНИМКИ)

9 екзотични породи котки, които можем да гледаме у дома (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Петролен разлив в Черно море край Новоросийск
Ексклузивно

Петролен разлив в Черно море край Новоросийск

Преди 15 часа
<p>Земетресение в Румъния отвори вулкан в Украйна</p>
Ексклузивно

Земетресение в Румъния отвори вулкан в Украйна

Преди 19 часа
Външният министър на ЕС: Путин просто се подиграва
Ексклузивно

Външният министър на ЕС: Путин просто се подиграва

Преди 14 часа
Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас
Ексклузивно

Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас

Преди 16 часа

Виц на деня

– Бабо, искам да съм като теб! – Щастлива и спокойна? – Не... да спя следобед без никой да мрънка!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЕС: Русия няма да получи замразените си активи, без да плати репарации

ЕС: Русия няма да получи замразените си активи, без да плати репарации

Свят Преди 1 час

Кая Калас преди срещата на външните министри на ЕС в Копенхаген

Украйна е ударила две руски рафинерии

Украйна е ударила две руски рафинерии

Свят Преди 2 часа

Украинските медии предупредиха гражданите да очакват възможни въздушни удари от руски бомбардировачи

<p>Смъртоносни протести тестват властта в Индонезия</p>

Смъртоносни протести тестват властта в Индонезия

Свят Преди 3 часа

Протестите започнаха в столицата Джакарта тази седмица заради заплатите на депутатите и ескалираха в петък

Милиарди рубли загуби от киберпрестъпления в Русия

Милиарди рубли загуби от киберпрестъпления в Русия

Свят Преди 3 часа

От руското МВР казаха, че общо през януари-юли 2025 г. са регистрирани 424,9 хил. престъпления

<p>Министрите от ЕС очакват разделение около Газа</p>

Министрите от ЕС очакват разделение около Газа преди срещата си в Копенхаген

Свят Преди 4 часа

Израел отхвърли критиките, като според него военните му действия са необходими, за да се победи „Хамас“

<p>Русия и Китай се противопоставят на &quot;дискриминационните&quot; санкции в търговията</p>

Путин: Русия и Китай се противопоставят на "дискриминационните" санкции в международната търговия

Свят Преди 4 часа

Путин нарече в интервюто китайския си колега Си Цзинпин истински лидер на голяма световна сила

Млад шофьор загина при тежка катастрофа на пътя Айтос - Бургас

Млад шофьор загина при тежка катастрофа на пътя Айтос - Бургас

България Преди 4 часа

Пробите на всички участници в катастрофата за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни

Съд в САЩ обяви, че повечето от митата на Тръмп са незаконни

Съд в САЩ обяви, че повечето от митата на Тръмп са незаконни

Свят Преди 4 часа

Тръмп направи митата основен стълб на американската външна политика през втория си мандат

Украйна: Само Тръмп може да принуди Русия да започне реални преговори

Украйна: Само Тръмп може да принуди Русия да започне реални преговори

Свят Преди 5 часа

Зеленски поддържа прозрачна и принципна позиция и е готов за двустранен формат на преговори, каза Андрий Ермак

Отбелязваме 148 години от Шипченската епопея

Отбелязваме 148 години от Шипченската епопея

България Преди 5 часа

Денят по традиция започва с походи от три лъча към историческия връх

<p>Внимание, шофьори!&nbsp;Кои пътища в страната ще са затворени от утре до 4 септември</p>

Внимание, шофьори! Ограничения по пътищата в 7 области от утре

България Преди 5 часа

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ

Трагедия край Лясковец: Пожар погуби над 100 крави, пострадал е човек

Трагедия край Лясковец: Пожар погуби над 100 крави, пострадал е човек

България Преди 5 часа

Причините за пожара тепърва ще се изясняват

От закуска до десерт: Най-апетитните сладки сандвичи

От закуска до десерт: Най-апетитните сладки сандвичи

Любопитно Преди 5 часа

Любимата и лесна храна на всеки може да се приготви по изненадващ и сладък начин

<p>&quot;Разкъсах всички снимки с него - паднах в ада&quot;:&nbsp;Любовна афера със &quot;звяра&quot; на Третия райх</p>

Историята на Лида Баарова: Актрисата, чиято любов с Гьобелс разтърси Третия райх

Любопитно Преди 5 часа

Лида Баарова е намерена мъртва в апартамента си в Залцбург

Как Китай спасява руската икономика

Как Китай спасява руската икономика

Свят Преди 5 часа

Твърдата подкрепа на Китай за руската икономика помогна на Москва да оцелее след санкциите

<p>Днес е празник! Какви са традициите и легендите и кой празнува</p>

Днес е празник! Какви са традициите и легендите и кой празнува

Любопитно Преди 5 часа

Вижте кой трябва да почерпи за имен ден

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg

Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Селена Гомес сияе на моминското си парти в Мексико (СНИМКИ)

Edna.bg

Тествано! 9 храни, които всички столетници ядат

Edna.bg

Бившето гадже на Ямал показа уникални крака в Испания

Gong.bg

Ботев Враца се преклони пред феновете (видео)

Gong.bg

Председателят на ЕЦБ показа българските евромонети с номинал 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента (СНИМКИ)

Nova.bg

Софийският градски съд гледа мярката на Никола Николов - Паскал

Nova.bg