Асен Василев: Не познавам Никола Николов - Паскал, нищо не ми говори това име

Той обясни, че не е викан за разпит, след като името му е било споменато и от Петя Банкова, и от Живко Коцев

29 август 2025, 09:54
"Нямам притеснения по отношение на Никола Николов-Паскал, не познавам това лице. Неговото име нищо не ми е говорело по времето, когато бях министър на финансите. Това, което започнахме по времето на нашето управление заедно с английското правителство, е да направим 100-процентово сканиране на целия товарен трафик на КП "Капитан Андреево", КП "Лесово" и митницата в Бургас. Ако 100% от камионите минават през скенер, вече не сме зависими от хора на границата. Това обаче беше спряно от правителството на Димитър Главчев. Не сме имали никаква информация от ДАНС, че те работят по канал на Никола Николов-Паскал". Това каза в ефира на NOVA председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Той обясни още, че не е викан за разпит, след като името му е било споменато и от Петя Банкова, и от Живко Коцев. Василев смята, че свързването на неговото име с това на Паскал е политическа атака.

"Ако имаше нещо, щеше отдавна да е доказано. Петя Банкова беше седем месеца в ареста, след което каза, че показанията ѝ са дадени под натиск. Имаше и друг случай – Соня Клисурска също каза, че е била натискана, за да лъжесвидетелства. Това са похватите на КПК, заради което ние искаме да има политически неутрална Антикорупционна комисия. Такава в момента няма", коментира Василев.

"Най-скандалното беше с Номинационната комисия, която трябва да избере кандидатите. Официално излезе стенограмата на това, което се е случвало на Висшия адвокатски съвет. На 5-6 пъти ВСС казва – Ние нямаме кворум, ако излъчим нашия член, това ще е в нарушение на закона. Но тъй като няма кой да обжалва, ще нарушим закона и ще излъчим член", каза още Василев.

Планът за възстановяване и устойчивост

Бившият финансов министър коментира, че шансът да получим парите по Плана за възстановяване и устойчивост при "опорочена процедура за Антикорупционната комисия", е много малък.

"Това, което е записано в ПВУ, е че Комисията трябва да има неполитическо ръководство. А виждаме, че самата процедура е опорочена, ръководството е политическо – трима от кандидатите за тези три места са излъчени от ГЕРБ, БСП и ИТН", обясни бившият финансов министър.

Василев каза още, че за юни месец вече имаме 1,5% бюджетен дефицит.

Той коментира, че за шест месеца правителството на Росен Желязков е изтеглило повече дълг, отколкото за последните три години взети заедно. И допълни, че този дълг "се налива в ББР по същата скандална схема, по която бяха налели 1 милиард, който стигна до осем фирми".

"Четири милиарда от джоба на българските граждани се вземат и се дават по абсолютно неясни процедури", допълни политикът.

Вот на недоверие през септември

"Идеята за вот на недоверие на тема "Завладяна държава" е обсъждана с "Да, България". Правителството и партиите в Народното събрание, които го подкрепят, дадоха достатъчно поводи да се види, че в момента има алтернативен център на управление на държавата и той не е в Министерския съвет", посочи Василев.

Той обясни, че информацията за парите, които се опускат за общините, вече не се публикува, а това е изискване на закона.

"Видяхме да се разпродават 4400 имота. Беше замислено това да се случи за две седмици с онлайн търг. Когато повдигнахме темата, правителството спря тези действия", каза още Василев.

Той посочи, че друг важен акцент е, че не е прокарано законодателство, с което да се вдигнат заплатите на младите медици.

Василев подчерта, че инфлацията е два пъти по-висока, а доходите са замразени. Според него инфлацията се повишава изкуствено.

По отношение на подкрепата на вота от другите партии в НС, той заяви: "Всички, които смятат, че това правителство е вредно за България, са добре дошли". И беше категоричен, че евентуална смяна на кабинета няма да повлияе върху приемането на еврото през 2026 г. "Ние сме готови да управляваме без ГЕРБ", заяви политикът.

Безводието в Плевен

Василев каза през 2024 г. местните власти в Плевен са имали възможност да подадат документи за 50 милиона, но те не са заявили проекти за ВиК, а за спортна зала и други.

Коалицията ПП-ДБ

"Аз лично работя за обединен фронт, който включва и колегите от "Демократична България" - срещу Борисов и Пеевски", посочи той. И увери, че разминаване между ПП и ДБ по ключовите теми няма.

