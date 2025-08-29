България

След кошмарния инцидент в ТЕЦ "Бобов дол": Близки на загиналия работник търсят истината за смъртта му

Преди малко повече от месец работник загина в машина за смилане

29 август 2025, 14:11
КЗК представи мерките и реда за работа с поверителна информация

Проверяват техническата изправност на АТВ-то от инцидента в Слънчев бряг

Заради шарката по животните: Засилени проверки на БАБХ и полицията в Хасковско

Асен Василев: Не познавам Никола Николов - Паскал, нищо не ми говори това име

Пожарът в Национален парк

Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
Адвокатът на Никола Николов-Паскал: Той сам е пожелал да бъде предаден на българските власти

Жена почина след задимяване в дом за възрастни край Карнобат

Водната криза в Плевен: Областният кризисен щаб отчете свършеното от институциите до момента

П реди малко повече от месец работник загина в машина за смилане в ТЕЦ "Бобов дол", като информацията тогава беше, че той в влязъл в съоръжението, за да го инспектира, но то внезапно се задействало.

По-късно стана ясно, че дистанционното за задействането му било у жертвата.

Работник загина в машина в ТЕЦ "Бобов дол"

Сега близките на загиналия търсят истината за инцидента.

„Не беше безотговорен човек, който да влезе и сам да сложи край на живота си. Някой направил ли му е инструктаж? Следил ли е как е влязъл в машината? Неговите колеги казаха, че дистанционното е било здраво. От него ми върнаха три части, а дистанционното цяло”, заяви пред NOVA Йордан Йончев, племенник на загиналия. 

„За да влизат да почистват машината, има някой който им нарежда. Не може да го правиш на своя глава”, коментира приятел на загиналия.

Йончев каза още, че от фирмата, за която е работел чичо му, не са се обадили, за да изкажат съболезнования.

„Работеше там от две години, имаше достатъчно опит, обучаваше и други хора”, разказа още  племенникът. 

От ТЕЦ „Бобов дол” излязоха с позиция, като подчертават, че случаят се разследва от компетентните органи.

„Загиналият мъж преди месец на площадката на ТЕЦ „Бобов дол” е бил служител на партньорска фирма - „Хийт Енерджи" ЕООД, а не на самата централа. За пореден път двете дружества изказват своите най-искрени съболезнования на близките. Случаят се разследва от компетентните органи. Всички служители и присъствали на нелепия инцидент съдействат на разследващите власти”, се казва в позицията.

„Случилото се е трагедия. Пренебрегването на правилата за безопасност има фатални последици и днес всички ние скърбим за един добър човек, приятел и колега“, казват от „Хийт Енерджи" и ТЕЦ „Бобов дол", цитирани от пресцентъра на централата.

От компанията заявяват, че близки на нелепо загиналия не са се свързали с тях, а по информация на негови колеги той е живеел сам.

„На този етап на разследването, можем само да ги уверим, че изясняването на обективната истина е изключително важно както за разследващите органи, така и всеки един от екипа на компанията”, се казва в позицията.

„Спазването на правилата за безопасност и производствените стандарти е задължително условие във всеки производствен процес, което спасява животи”, добавят от ТЕЦ-а.

Източник: NOVA    
