Министрите от ЕС очакват разделение около Газа преди срещата си в Копенхаген

Израел отхвърли критиките, като според него военните му действия са необходими, за да се победи „Хамас“

30 август 2025, 08:46
В ъншните министри от Европейския съюз ще се изправят днес в Копенхаген пред разделения относно войната в Газа, след като еврокомисарят по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и действията при кризи Хаджа Лабиб  ги призова да „намерят силен глас, който отразява нашите ценности и принципи“, предаде Ройтерс.

Министрите ще обсъдят войната, започнала в отговор на нападението от 7 октомври 2023 г. срещу Израел от палестинското движение „Хамас“. Много от правителствата на страните членки остро критикуват начина, по който Израел води войната, най-вече заради големия брой цивилни жертви и ограниченията за доставка на хуманитарна помощ.  Но страните членки са разделени относно съвместния отговор, като някои призовават за икономически мерки за оказване на натиск върху Израел, а други подчертават желанието за поддържане на диалог.

Миналия месец Европейската комисия предложи ограничения върху достъпа на Израел до програма на ЕС за финансиране на научни изследвания, но предложението досега не е получило достатъчна подкрепа от страните членки. Някои държави, включително Франция, Холандия, Испания и Ирландия, са изразили подкрепа за предложението, но други, като Германия и Италия не го подкрепят.

Лахбиб заяви, че е „време ЕС да намери колективен глас за Газа“. В разговор с репортери в Брюксел тази седмица тя отказа да уточни какви действия според нея трябва да бъдат предприети, но ясно заяви, че иска по-голям натиск върху Израел.

„Това, което се случва там, ме преследва и би трябвало да преследва всички нас. Защото това е трагедия. И ще бъдем съдени от историята“, заяви тя.

Израел отхвърли критиките, като според него военните му действия са необходими, за да се победи „Хамас“.

Министрите ще изразят своите виждания на срещата в Копенхаген, но не се очаква да вземат някакви решения.

Очаква се те също така да обсъдят войната в Украйна и бъдещето на около 210 милиарда евро руски активи, замразени в ЕС съгласно санкциите, наложени на Москва.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Война в Газа Европейски съюз Външни министри Израел Хамас Хуманитарна помощ Разделения в ЕС Натиск върху Израел Копенхаген Война в Украйна
