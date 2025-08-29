България

Адвокатът на Никола Николов-Паскал: Той сам е пожелал да бъде предаден на българските власти

Надявам се прокуратурата много внимателно да обмисли своите по-нататъшни претенции, заяви защитникът му

29 август 2025, 08:36
Адвокатът на Никола Николов-Паскал: Той сам е пожелал да бъде предаден на българските власти
Източник: БГНЕС

Н а Никола Николов - Паскал са повдигнати три обвинения - за участие в организирана престъпна група, за няколко деяния за контрабанда и за държане на акцизна стока, което е свързано с обвинението за контрабанда, каза пред медиите защитникът му адвокат Димитър Марковски. 

Повдигнаха обвинения на Никола Николов - Паскал

Той уточни, че обвиненията, които са били повдигнати задочно на Паскал, за момента не са променяни. Те са идентични с обвиненията, които сръбските власти са му повдигнали. 

Инициативата за срочното прибиране на Паскал в България е насрочена от него и неговите защитници. Имало е две съдебни инстанции, които са уважили искането на българските власти да бъде предаден, обясни адвокат Марковски. Той допълни, че Николов е задвижил процедурата, заявил е, че незабавно желае да бъде предаден и е входирал молба това да се случи. 

След екстрадицията: Никола Николов-Паскал на разпит в КПКОНПИ

Вчера, повече от три часа продължи разпитът на Никола Николов - Паскал в антикорупционната комисия, като адвокат Марковски потвърди, че Паскал е давал обяснения. 

"Надявам се прокуратурата много внимателно да обмисли своите по-нататъшни претенции, спрямо Николов, тъй като за мен не са налични законови основания за искане на неговото задържане. Прокуратурата, в тази ситуация, не е задължена да прави подобно искане", каза още адвокатът.

Той припомни, че в Сърбия Николов е прекарал около четири месеца в ареста, а след това е бил под домашен арест благодарение на искането на българските власти.

Никола Николов-Паскал е екстрадиран обратно в България (ВИДЕО)

Адвокат Марковски допълни, че Паскал е с много влошено здраве и наистина се е лекувал в Сърбия. Той заминава за там около 15 дни преди акцията в Агенция „Митници“ и задържането на останалите обвиняеми по случая.

От 27 август Никола Николов - Паскал е задържан в ареста на Националната следствена служба (НСлС) на бул. "Г. М. Димитров" в столицата, съобщи за БТА адвокатът му Галя Гълъбова. Той е задържан с прокурорско постановление за до 72 часа, допълни тя. Очаква се от прокуратурата да внесат искане на Паскал да бъде наложена мярка „постоянен арест“. 

На бившия вече директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова, Стефан и Марин Димитрови, както и на Никола Николов-Паскал бяха повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за търговия с влияние, контрабанда и други престъпления. Впоследствие обвинение бе повдигнато и на бившия главен секретар на МВР Живко Коцев за участие в престъпна група, в която са участвали Петя Банкова, Марин Димитров и Стефан Димитров.

На 18 юли Софийският апелативен съд окончателно разреши издаването на Европейска заповед за арест на Николай Николов-Паскал.

През февруари тази година излезе определение на Апелативния съд в Белград за освобождаването под домашен арест на Никола Николов по здравословни причини и поради дългия престой в ареста.

Сърбия пусна Никола Николов - Паскал под домашен арест

На 6 декември, миналата година Софийската градска прокуратура измени мярката за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Стефан Димитров, тъй като осеммесечният максимален срок за изпълнението ѝ е изтекъл, и Димитров излиза от ареста срещу "подписка".

На 5 ноември миналата година на Петя Банкова бяха повдигнати ново обвинение, свързано с контрабанда. Към момента тя и Марин Димитров са в ареста.

Бившият главен секретар на МВР Живко Коцев беше освободен с мярка за неотклонение „парична гаранция“ от 20 000 лв.

Източник: Марин Колев, БТА    
