Проверяват техническата изправност на АТВ-то от инцидента в Слънчев бряг

Превозното средство е транспортирано в Националната следствена служба

29 август 2025, 13:25
Заради шарката по животните: Засилени проверки на БАБХ и полицията в Хасковско

Асен Василев: Не познавам Никола Николов - Паскал, нищо не ми говори това име

Пожарът в Национален парк

Адвокатът на Никола Николов-Паскал: Той сам е пожелал да бъде предаден на българските власти

Жена почина след задимяване в дом за възрастни край Карнобат

Водната криза в Плевен: Областният кризисен щаб се събира на заседание

Тол таксите за превозни средства над 3,5 тона поскъпват от 1 септември

Пожар пламна в

А ТВ-то от инцидента в Слънчев бряг вече е транспортирано в Националната следствена служба, съобщи БНТ.

В понеделник то ще бъде предоставено за експертиза на вещите лица по разследването. Те ще трябва да изследват техническата изправност на превозното средство преди катастрофата.

Младежът, помел хора с АТВ, е употребил марихуана

На 21 август изпълняващият функциите главен прокурор на Република България Борислав Сарафов изиска от прокуратурата в Бургас досъдебното производство за пътнотранспортното произшествие с АТВ, при което на 14 август 2025 г. в курорта Слънчев бряг бяха ранени петима пешеходци.

Проверяват отново полицаите от инцидента с АТВ в Слънчев бряг

Подлежащите на установяване факти и обстоятелства по случая налагат разследването да се извърши от следовател с висока степен на квалификация и опит в работата с оглед правната сложност на делото. Предстои анализ на значителен по обем доказателствен материал, както и извършване на различни експертизи с цел изясняване на обективната истина и отговорността на шофьора, аргументира решението си Сарафов.

"Пирогов": 4-годишния Мартин, пометен от АТВ в Слънчев бряг, остава в кома

Обвиняем по досъдебното производство е 18-годишно момче. Той бе привлечен към наказателна отговорност за това, че е причинил средни телесни повреди на повече от едно лице - на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие.

Източник: БНТ    
Слънчев бряг АТВ инцидент техническа изправност
– Госпожо, знаете ли защо ви спирам? – За да ми кажете, че съм прекрасна и че карам като професионалист?
