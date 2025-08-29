Проверяват техническата изправност на АТВ-то от инцидента в Слънчев бряг

А ТВ-то от инцидента в Слънчев бряг вече е транспортирано в Националната следствена служба, съобщи БНТ.
В понеделник то ще бъде предоставено за експертиза на вещите лица по разследването. Те ще трябва да изследват техническата изправност на превозното средство преди катастрофата.
На 21 август изпълняващият функциите главен прокурор на Република България Борислав Сарафов изиска от прокуратурата в Бургас досъдебното производство за пътнотранспортното произшествие с АТВ, при което на 14 август 2025 г. в курорта Слънчев бряг бяха ранени петима пешеходци.
Подлежащите на установяване факти и обстоятелства по случая налагат разследването да се извърши от следовател с висока степен на квалификация и опит в работата с оглед правната сложност на делото. Предстои анализ на значителен по обем доказателствен материал, както и извършване на различни експертизи с цел изясняване на обективната истина и отговорността на шофьора, аргументира решението си Сарафов.
Обвиняем по досъдебното производство е 18-годишно момче. Той бе привлечен към наказателна отговорност за това, че е причинил средни телесни повреди на повече от едно лице - на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие.