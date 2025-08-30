България

Отбелязваме 148 години от Шипченската епопея

Денят по традиция започва с походи от три лъча към историческия връх

30 август 2025, 07:34
Отбелязваме 148 години от Шипченската епопея
Източник: БТА

О фициална церемония по повод отбелязването на 148-ата годишнина от  Шипченската епопея ще се състои в подножието на Паметника на свободата на връх Шипка, съобщиха организаторите от областната администрация в Габрово. 

Денят по традиция започва с походи от три лъча към историческия връх. След официалната церемония ще бъдат поднесени цветя и венци, после се очаква да започне театралното възстановяване на бойните действия от патриотични дружества. Пред Паметника на свободата ще бъде представена и изложба, посветена на историята на българския химн, създадена от екипа на Националния парк музей "Шипка - Бузлуджа". 

Областна администрация – Габрово организира транспорт за желаещите да посетят събитията, а във връзка с честванията се въвежда промяна в движението през прохода Шипка. 

Програмата за Националното честване започна преди дни с аудио-визуално представление „Незабравимите“. 

Областният управител на Габрово Мария Башева-Венкова посочи, че целта на институцията и екипа организатори е да създаде цялостно историческо преживяване. 

Националното честване на Шипченската епопея се провежда под патронажа на президента на Република България и се организира от Областна администрация - Габрово със съдействието на Национален парк музей „Шипка-Бузлуджа“, Община Габрово, Ротари клуб - Габрово, Регионален исторически музей - Габрово, Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ - Габрово, Художествена галерия „Христо Цокев“, Държавен архив - Габрово.

Източник: БТА,  Ралица Стефанова    
Шипченска епопея Връх Шипка Паметник на свободата Габрово Национално честване 148 годишнина Театрално възстановяване Походи Български химн
Петролен разлив в Черно море край Новоросийск
Петролен разлив в Черно море край Новоросийск
Преди 10 часа

Преди 10 часа
Земетресение в Румъния отвори вулкан в Украйна
Земетресение в Румъния отвори вулкан в Украйна
Преди 14 часа

Преди 14 часа
Външният министър на ЕС: Путин просто се подиграва
Външният министър на ЕС: Путин просто се подиграва
Преди 9 часа

Преди 9 часа
Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас
Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас
Преди 12 часа

Преди 12 часа

<p>Внимание, шофьори!&nbsp;Кои пътища в страната ще са затворени от утре до 4 септември</p>

Внимание, шофьори! Ограничения по пътищата в 7 области от утре

България Преди 46 минути

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ

Трагедия край Лясковец: Пожар погуби над 100 крави, пострадал е човек

Трагедия край Лясковец: Пожар погуби над 100 крави, пострадал е човек

България Преди 1 час

Причините за пожара тепърва ще се изясняват

Тези джаджи, могат да повредят телевизора ви

Тези джаджи, могат да повредят телевизора ви

Технологии Преди 2 часа

Внимавайте, когато ги използвате

Трогателен жест сложи край на участието на Елена в „Диви и красиви“

Трогателен жест сложи край на участието на Елена в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 9 часа

Асен взе трудно решение за бъдещето си с Ренета

Киселова за вота на недоверие: Да видим първо мотивите

Киселова за вота на недоверие: Да видим първо мотивите

България Преди 10 часа

Киселова: Предстоят ли предсрочни избори, защото аз не съм уведомена?

Писмо с куршуми до сръбския вътрешен министър

Писмо с куршуми до сръбския вътрешен министър

Свят Преди 12 часа

По данни на ведомството пратката е била засечена по време на рутинното сортиране на пощата

Човек загина при челен удар на пътя Русе-Бяла

Човек загина при челен удар на пътя Русе-Бяла

България Преди 12 часа

Движението в района на произшествието е временно преустановено и в двете посоки

Макрон: Путин ще e надхитрил Тръмп, ако не срещне Зеленски

Макрон: Путин ще e надхитрил Тръмп, ако не срещне Зеленски

Свят Преди 13 часа

Мерц предупреди, че войната на Русия в Украйна може да продължи „още много месеци“

Макрон ядоса Москва: Вулгарни обиди срещу Русия и нейния народ

Макрон ядоса Москва: Вулгарни обиди срещу Русия и нейния народ

Свят Преди 14 часа

Руското външно министерство остро осъди думите на Макрон за Путин

Пребиха жестоко човек в Сандански след спор за имот

Пребиха жестоко човек в Сандански след спор за имот

България Преди 14 часа

Пострадалият е получил средна телесна повреда, израняваща се в мозъчен кръвоизлив и счупване на черепната кухина

<p>Милиони деца в Русия учат да стрелят и хвърлят гранати</p>

Летни лагери за децата в Русия: Патрони и патриотизъм

Свят Преди 15 часа

Общо 4 милиона и половина са децата в Русия, които тази година са посетили един от 40-те хиляди летни лагера в страната

Германия призова гражданите си да напуснат Иран

Германия призова гражданите си да напуснат Иран

Свят Преди 15 часа

Великобритания, Франция и Германия задействаха вчера 30-дневния процес за връщане на санкциите

Бързи тортили с тиквички и сирена - перфектни за закуска, обяд и вечеря

Бързи тортили с тиквички и сирена - перфектни за закуска, обяд и вечеря

Любопитно Преди 15 часа

С тиквичките можете да приготвите безброй вкусни ястия

<p>Пред развод ли са Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли?</p>

Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли предизвикаха слухове за проблеми в брака си

Любопитно Преди 15 часа

Феновете им твърдят, че снимки на Лайвли вече липсват в профила на Рейнолдс

Израел откри тяло на заложник и останки от друг

Израел откри тяло на заложник и останки от друг

Свят Преди 15 часа

В Газа все още се намират 49 заложници, като около 20 от тях са смятани за живи

Булка на хоризонта: Селена Гомес отпразнува бурно моминското си парти в Кабо

Булка на хоризонта: Селена Гомес отпразнува бурно моминското си парти в Кабо

Любопитно Преди 15 часа

Певицата публикува снимки на слънчевия си уикенд в Мексико

