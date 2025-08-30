Свят

Повод за гордост! България със сребро на Европейското по баскетбол за момичета

С успеха българите взеха реванш за драматичната загуба от Япония с 2:3 гейма в предварителната група

30 август 2025, 14:52
Иран арестува 8 шпиони на Мосад, готвели удари по обекти

Горещ спор в ЕС: Унгария няма да подкрепи решение за военна операция на ЕС в Украйна

САЩ в ООН: Ударите по Украйна поставят под съмнение желанието на Русия за мир

Министрите от ЕС очакват разделение около Газа преди срещата си в Копенхаген

Русия с масирана атака, Киев призна пробив в Днепропетровск

Путин: Русия и Китай се противопоставят на

Съд в САЩ обяви, че повечето от митата на Тръмп са незаконни

Украйна: Само Тръмп може да принуди Русия да започне реални преговори

Б ългарският национален отбор по баскетбол за момичета до 16 години спечели сребърните медали на европейското първенство в Истанбул, Дивизия "Б". Воденият от Лилия Георгиева състав отстъпи на финала пред Литва с 60:77 в среща, играна в Баскетболния център.

Това се посочва на официалната Facebook страница на Българската федерация по баскетбол.

Българките оказаха сериозен отпор на своя съперник през първите три части, демонстрирайки увереност и борбеност. В заключителната четвърт обаче литовките показаха повече аргументи и успяха да спечелят. Въпреки загубата, българският тим постигна основната си цел – класиране в елита за тази възраст, където ще играе през следващата година.

Това е първо отличие за младите "лъвици" от 2012 година насам и общо второ сребро в Дивизия "Б". В актива си националките имат още едно сребърно отличие и бронзови медали, спечелени в Дивизия "А". На шампионата в Истанбул България приключи с пет победи и две загуби.

Финалният двубой започна със силно представяне на Литва, която използва превъзходството си под коша и поведе с 2 точки след първата четвърт. Българките отговориха с добра защита и точни стрелби на Деяна Станиславова. Във втората част литовките за първи път натрупаха двуцифрена разлика, но последва светкавичен обрат, дело на Катрин Бозова и Габриела Коцева, които изведоха отбора напред за 32:30 на почивката.

След подновяването на играта Бозова и Коцева отново бяха в основата на лидерството на българките. Литовският отбор обаче отговори със силен край на третата част и си осигури аванс от 7 точки. В последната четвърт съперничките наложиха контрол и увеличиха разликата до двуцифрени размери, като българките не успяха да намерят решение в нападение.

Най-резултатна за България бе Катрин Бозова с 20 точки и 6 асистенции. Габриела Коцева записа 17 точки и 6 борби, а Деяна Станиславова се отличи с 13 точки и 7 овладени топки под двата ринга.

