България

Радев: Доверието в институциите е критично ниско, хората търсят алтернатива

Държавният глава коментира темите по време на откриването на младежка олимпиада по информатика в Шумен

30 август 2025, 14:36
Радев: Доверието в институциите е критично ниско, хората търсят алтернатива
Източник: БТА/АР

А ко продължава да се пренебрегва гласът на хората и продължават да не се отстояват техните интереси, алтернативата на сегашното управление ще бъде все по-търсена. Това каза пред журналисти в Шумен президентът Румен Радев, който е в града за откриването на младежка олимпиада по информатика. 

„Няма как да не се съглася с думите на премиера, че ни очаква сезон на високо политическо напрежение. Надявам се управляващите да си дават сметка за критично ниското доверие в институциите, което се дължи както на техните действия, така и на изолирането на българските граждани от вземането на ключови решения за бъдещето на страната“, каза още президентът Румен Радев. 

"България, както винаги съм настоявал, трябва да гради собствен отбранителен капацитет и да допринася за общата политика за сигурност на ЕС, и за повишаване на отбранителния потенциал на НАТО", коментира президентът Радев, попитан за предстоящото посещение на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България, която заедно с премиера Росен Желязков ще отиде във ВМЗ „Сопот“. 

Държавният глава коментира темите по време на откриването на младежка олимпиада по информатика в Шумен. „Аз изразявам подкрепа още от първото издание на тази международна олимпиада по информатика, която бе организирана по инициатива на България. Първото издание беше през 2017 г. в София, аз лично присъствах на откриването. Горд съм, че българската школа става все по-силна. Нашите млади таланти печелят все повече призови места и се утвърждаваме на дигиталната карта не само на Европа, но и на света“, каза той за състезанието.  

Източник: БТА,  Иван Лазаров    
Последвайте ни

По темата

Радев: Доверието в институциите е критично ниско, хората търсят алтернатива

Радев: Доверието в институциите е критично ниско, хората търсят алтернатива

Зеленски: Убит е бившият председател на украинския парламент Андрий Парубий

Зеленски: Убит е бившият председател на украинския парламент Андрий Парубий

Автомобил се вряза в тълпа във Франция, има жертва

Автомобил се вряза в тълпа във Франция, има жертва

Ким Чен-ун се срещна със семейства на загинали в Украйна войници

Ким Чен-ун се срещна със семейства на загинали в Украйна войници

Намаляват пенсиите с промяна в швейцарското правило

Намаляват пенсиите с промяна в швейцарското правило

pariteni.bg
Плодовете, които да спрете да давате на кучето си още днес

Плодовете, които да спрете да давате на кучето си още днес

dogsandcats.bg
Петролен разлив в Черно море край Новоросийск
Ексклузивно

Петролен разлив в Черно море край Новоросийск

Преди 18 часа
<p>Земетресение в Румъния отвори вулкан в Украйна</p>
Ексклузивно

Земетресение в Румъния отвори вулкан в Украйна

Преди 22 часа
Външният министър на ЕС: Путин просто се подиграва
Ексклузивно

Външният министър на ЕС: Путин просто се подиграва

Преди 17 часа
Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас
Ексклузивно

Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас

Преди 19 часа

Виц на деня

– Бабо, искам да съм като теб! – Щастлива и спокойна? – Не... да спя следобед без никой да мрънка!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Повод за гордост! България със сребро на Европейското по баскетбол за момичета

Повод за гордост! България със сребро на Европейското по баскетбол за момичета

Свят Преди 37 минути

С успеха българите взеха реванш за драматичната загуба от Япония с 2:3 гейма в предварителната група

<p>Даниил: Ако загуби човек духовната свобода, не може да опази и политическата свобода</p>

Патриарх Даниил: Ако загуби човек духовната свобода, не може да опази и политическата свобода

България Преди 1 час

Днес Българската православна църква чества празника за пренасяне на мощите на св. Александър Невски

Горещ спор в ЕС: Унгария няма да подкрепи решение за военна операция на ЕС в Украйна

Горещ спор в ЕС: Унгария няма да подкрепи решение за военна операция на ЕС в Украйна

Свят Преди 3 часа

Унгарският министър очаква, че на срещата отново ще се сблъска с "цунами, насочено към подкрепа на войната"

Обрат в Боливия: Съдът свали обвиненията срещу Жанин Анес, нов процес предстои

Обрат в Боливия: Съдът свали обвиненията срещу Жанин Анес, нов процес предстои

Свят Преди 3 часа

Внезапният обрат в процеса срещу нея идва само няколко седмици след като общите избори в Боливия за първи път от десетилетия дадоха тласък на опозицията

<p>Президентът на ЕЦБ: Вълнуващи новини за България и еврозоната!</p>

Президентът на ЕЦБ представи дизайна на българските евромонети

Пари Преди 4 часа

Лагард публикува в социалната мрежа "Фейсбук" третата си поред публикация, посветена на дизайна на българските евромонети

ЕС: Русия няма да получи замразените си активи, без да плати репарации

ЕС: Русия няма да получи замразените си активи, без да плати репарации

Свят Преди 4 часа

Кая Калас преди срещата на външните министри на ЕС в Копенхаген

Петима пострадаха при верижна катастрофа в гъста мъгла

Петима пострадаха при верижна катастрофа в гъста мъгла

България Преди 4 часа

Екипите на полицията са все още на мястото на произшествието

Украйна е ударила две руски рафинерии

Украйна е ударила две руски рафинерии

Свят Преди 5 часа

Украинските медии предупредиха гражданите да очакват възможни въздушни удари от руски бомбардировачи

Прокуратурата поиска постоянен арест за Никола Николов - Паскал

Прокуратурата поиска постоянен арест за Никола Николов - Паскал

България Преди 5 часа

Николов беше екстрадиран у нас в сряда от сръбските власти и закаран в следствения арест

"Каква е тази безумица?!" Хаос с евро цените по Черноморието

"Каква е тази безумица?!" Хаос с евро цените по Черноморието

България Преди 5 часа

Много сезонни обекти няма да сменят ценоразписите си

<p>Смъртоносни протести тестват властта в Индонезия</p>

Смъртоносни протести тестват властта в Индонезия

Свят Преди 6 часа

Протестите започнаха в столицата Джакарта тази седмица заради заплатите на депутатите и ескалираха в петък

Милиарди рубли загуби от киберпрестъпления в Русия

Милиарди рубли загуби от киберпрестъпления в Русия

Свят Преди 6 часа

От руското МВР казаха, че общо през януари-юли 2025 г. са регистрирани 424,9 хил. престъпления

САЩ в ООН: Ударите по Украйна поставят под съмнение желанието на Русия за мир

САЩ в ООН: Ударите по Украйна поставят под съмнение желанието на Русия за мир

Свят Преди 6 часа

САЩ "все повече разбират нуждата да се решат първопричините за конфликта"

<p>Министрите от ЕС очакват разделение около Газа</p>

Министрите от ЕС очакват разделение около Газа преди срещата си в Копенхаген

Свят Преди 6 часа

Израел отхвърли критиките, като според него военните му действия са необходими, за да се победи „Хамас“

Русия с масирана атака, Киев призна пробив в Днепропетровск

Русия с масирана атака, Киев призна пробив в Днепропетровск

Свят Преди 6 часа

"Руснаците са ударили града с най-малко три дрона", каза управителят на Запорожка област Иван Федоров

<p>Русия и Китай се противопоставят на &quot;дискриминационните&quot; санкции в търговията</p>

Путин: Русия и Китай се противопоставят на "дискриминационните" санкции в международната търговия

Свят Преди 7 часа

Путин нарече в интервюто китайския си колега Си Цзинпин истински лидер на голяма световна сила

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Незабравими цитати от книгите на Никълъс Спаркс

Edna.bg

14 токсични мисли и навици, които саботират щастието ти

Edna.bg

Има сделка: Расмус Хойлунд преминава в Наполи

Gong.bg

Изненада: Серхио Рамос пропя, представя първата си песен

Gong.bg

Прокуратурата поиска постоянен арест за Никола Николов - Паскал

Nova.bg

Председателят на ЕЦБ показа българските евромонети с номинал 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента (СНИМКИ)

Nova.bg