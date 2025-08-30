Радев: Доверието в институциите е критично ниско, хората търсят алтернатива

А ко продължава да се пренебрегва гласът на хората и продължават да не се отстояват техните интереси, алтернативата на сегашното управление ще бъде все по-търсена. Това каза пред журналисти в Шумен президентът Румен Радев, който е в града за откриването на младежка олимпиада по информатика.

„Няма как да не се съглася с думите на премиера, че ни очаква сезон на високо политическо напрежение. Надявам се управляващите да си дават сметка за критично ниското доверие в институциите, което се дължи както на техните действия, така и на изолирането на българските граждани от вземането на ключови решения за бъдещето на страната“, каза още президентът Румен Радев.

"България, както винаги съм настоявал, трябва да гради собствен отбранителен капацитет и да допринася за общата политика за сигурност на ЕС, и за повишаване на отбранителния потенциал на НАТО", коментира президентът Радев, попитан за предстоящото посещение на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България, която заедно с премиера Росен Желязков ще отиде във ВМЗ „Сопот“.

Държавният глава коментира темите по време на откриването на младежка олимпиада по информатика в Шумен. „Аз изразявам подкрепа още от първото издание на тази международна олимпиада по информатика, която бе организирана по инициатива на България. Първото издание беше през 2017 г. в София, аз лично присъствах на откриването. Горд съм, че българската школа става все по-силна. Нашите млади таланти печелят все повече призови места и се утвърждаваме на дигиталната карта не само на Европа, но и на света“, каза той за състезанието.