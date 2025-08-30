Мерц: Германия вече е в конфликт с Русия

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц обвини Русия, че се опитва да дестабилизира страната, използвайки информационно влияние и кибератаки. Той заяви това в интервю за френския телевизионен канал LCI след среща с френския президент Еманюел Макрон в Тулон.

Според него Германия вече в конфликт с Русия, предава "Фокус“.

"Путин дестабилизира голяма част от страната ни. Той се намесва навсякъде. Така че, ние вече сме в конфликт с Русия“, подчерта Мерц.

Той смята, че Путин не се чувства заплашен от НАТО и затова атакува демокрациите в Европа, като руската агресия надхвърля териториалните претенции.

"Путин вече не спазва никакви международни споразумения. В това ново време, в този нов свят, сме изправени пред държавни глави, които вече не са готови да приемат общите правила на международното право. Не е само Путин. Същото важи и за Си Дзинпин в Китай. Същото важи и за Северна Корея“, отбеляза Мерц.