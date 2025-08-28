След екстрадицията: Никола Николов-Паскал на разпит в КПКОНПИ

Шофьори и служители на ЦГМ се сбиха в центъра на София

С лед екстрадицията на Никола Николов-Паскал у нас, днес той се яви в Антикорупционната комисия, за да даде обяснения по делото за контрабанда и корупция, по което е обвинен.​ Малко след него на място дойде и неговият адвокат Марковски.

Паскал е задържан за срок до 72 часа.

Източник: NOVA/Георги Карамфилов

Засега информация от Софийската градска прокуратура по случая няма. Не е ясно дали и от държавното обвинение ще поискат постоянния му арест от съда.

Паскал беше обвинен през миналата година задочно като участник в престъпна група за контрабанда и корупция заедно с бившата директорка на митниците Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и други трима.

Вчера 64-годишният мъж беше върнат през ГКПП „Калотина”, но медиите не бяха допуснати до граничния пункт.

Темата коментира журналистът Стефан Миланов от „Клуб Z” в ефира на „Здравей, България“. Той анализира случая и подчерта сериозните неясноти и съмнения около досъдебното производство.

„Интересното е, че този човек никога не е осъждан. А сега изведнъж той е представян като централна фигура в огромна престъпна мрежа“, отбеляза Миланов.

Журналистът подчерта, че обвиненията срещу Паскал са част от т.нар. „митничарска афера“, която изглежда замразена от месеци. Най-фрапиращото според него е, че организираната престъпна група, за която се говори, няма ясно посочен лидер, какъвто е необходим за подобен тип обвинения.

„Тази ОПГ няма глава. Кой я ръководи? Това не е ясно и буди съмнения дали изобщо имаме стройна структура, или просто политически сценарий“, коментира Миланов.

Миланов не изключи възможността да бъде внесен обвинителен акт, но остава скептичен за неговата стойност:

„Това, което очаквам, е обвинителен акт, но дали в него ще има истински доказателства, или ще остане на нивото на компромати и внушения – предстои да видим.“

Той напомни, че на този етап делото е в дълбока сянка, със засекретено разследване, а публичната информация е силно ограничена.

„Да, контрабанда има. Да, контрабандата минава през България. Но дали върховете на властта са част от това? И дали прокуратурата има смелостта да го каже ясно? Това ще разберем, когато делото тръгне по същество – ако въобще тръгне“, посочи журналистът.