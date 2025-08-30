Свят

Горещ спор в ЕС: Унгария няма да подкрепи решение за военна операция на ЕС в Украйна

Унгарският министър очаква, че на срещата отново ще се сблъска с "цунами, насочено към подкрепа на войната"

30 август 2025, 12:10
САЩ в ООН: Ударите по Украйна поставят под съмнение желанието на Русия за мир

САЩ в ООН: Ударите по Украйна поставят под съмнение желанието на Русия за мир
Министрите от ЕС очакват разделение около Газа преди срещата си в Копенхаген

Министрите от ЕС очакват разделение около Газа преди срещата си в Копенхаген
Русия с масирана атака, Киев призна пробив в Днепропетровск

Русия с масирана атака, Киев призна пробив в Днепропетровск
Путин: Русия и Китай се противопоставят на

Путин: Русия и Китай се противопоставят на "дискриминационните" санкции в международната търговия
Съд в САЩ обяви, че повечето от митата на Тръмп са незаконни

Съд в САЩ обяви, че повечето от митата на Тръмп са незаконни
Украйна: Само Тръмп може да принуди Русия да започне реални преговори

Украйна: Само Тръмп може да принуди Русия да започне реални преговори
ООН свика извънредно заседание след смъртоносната руска атака срещу Киев

ООН свика извънредно заседание след смъртоносната руска атака срещу Киев
Бой в Сената на Мексико след дебат за военна намеса на САЩ

Бой в Сената на Мексико след дебат за военна намеса на САЩ

У нгария няма да подкрепи решение за военна операция на Европейския съюз в Украйна, както и никое друго решение, което ще попречи на мирното уреждане на конфликта, заяви унгарският министър на външните работи Петер Сиярто, който участва в неформална среща с колеги от страните от ЕС в Копенхаген, предаде ТАСС.

Унгарският министър очаква, че на срещата отново ще се сблъска с "цунами, насочено към подкрепа на войната". 

Унгария няма да приеме повече войски на НАТО

"Мисля, че днес те ще се опитат да сломят нашата съпротива и нашата позиция в подкрепа на мира", написа министърът на страницата си във Фейсбук. "Без съмнение, те ще се опитат да наложат нови финансови инжекции и доставки на оръжие за Украйна. Те ще се опитат да прокарат Украйна в Европейския съюз. Те искат да вземат решение за военна операция на ЕС, но ние няма да подкрепим нито едно решение, което противоречи на интересите на Унгария и пречи на мирния процес", отбеляза Сиярто.

В Европейския съюз и НАТО се обсъжда възможността за изпращане на военнослужещи в Украйна за подготовка на украинската армия, както и за изпращане на международен военен контингент там като гаранция за сигурност в случай на прекратяване на огъня и сключване на мирно споразумение.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Унгария Украйна Европейски съюз Петер Сиярто Военна операция Мирно уреждане Външна политика Доставки на оръжие НАТО Членство на Украйна в ЕС
Последвайте ни

По темата

Наталия Киселова: Правим първи бюджет в евро

Наталия Киселова: Правим първи бюджет в евро

Президентът на ЕЦБ представи дизайна на българските евромонети

Президентът на ЕЦБ представи дизайна на българските евромонети

Петима пострадаха при верижна катастрофа в гъста мъгла

Петима пострадаха при верижна катастрофа в гъста мъгла

Горещ спор в ЕС: Унгария няма да подкрепи решение за военна операция на ЕС в Украйна

Горещ спор в ЕС: Унгария няма да подкрепи решение за военна операция на ЕС в Украйна

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Waze отказва да въведе една полезна нова функция

Waze отказва да въведе една полезна нова функция

carmarket.bg
Петролен разлив в Черно море край Новоросийск
Ексклузивно

Петролен разлив в Черно море край Новоросийск

Преди 15 часа
<p>Земетресение в Румъния отвори вулкан в Украйна</p>
Ексклузивно

Земетресение в Румъния отвори вулкан в Украйна

Преди 19 часа
Външният министър на ЕС: Путин просто се подиграва
Ексклузивно

Външният министър на ЕС: Путин просто се подиграва

Преди 14 часа
Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас
Ексклузивно

Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас

Преди 16 часа

Виц на деня

– Бабо, искам да съм като теб! – Щастлива и спокойна? – Не... да спя следобед без никой да мрънка!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Обрат в Боливия: Съдът свали обвиненията срещу Жанин Анес, нов процес предстои

Обрат в Боливия: Съдът свали обвиненията срещу Жанин Анес, нов процес предстои

Свят Преди 1 час

Внезапният обрат в процеса срещу нея идва само няколко седмици след като общите избори в Боливия за първи път от десетилетия дадоха тласък на опозицията

ЕС: Русия няма да получи замразените си активи, без да плати репарации

ЕС: Русия няма да получи замразените си активи, без да плати репарации

Свят Преди 1 час

Кая Калас преди срещата на външните министри на ЕС в Копенхаген

<p>Смъртоносни протести тестват властта в Индонезия</p>

Смъртоносни протести тестват властта в Индонезия

Свят Преди 3 часа

Протестите започнаха в столицата Джакарта тази седмица заради заплатите на депутатите и ескалираха в петък

Милиарди рубли загуби от киберпрестъпления в Русия

Милиарди рубли загуби от киберпрестъпления в Русия

Свят Преди 3 часа

От руското МВР казаха, че общо през януари-юли 2025 г. са регистрирани 424,9 хил. престъпления

Млад шофьор загина при тежка катастрофа на пътя Айтос - Бургас

Млад шофьор загина при тежка катастрофа на пътя Айтос - Бургас

България Преди 4 часа

Пробите на всички участници в катастрофата за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни

Отбелязваме 148 години от Шипченската епопея

Отбелязваме 148 години от Шипченската епопея

България Преди 5 часа

Денят по традиция започва с походи от три лъча към историческия връх

<p>Внимание, шофьори!&nbsp;Кои пътища в страната ще са затворени от утре до 4 септември</p>

Внимание, шофьори! Ограничения по пътищата в 7 области от утре

България Преди 5 часа

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ

Трагедия край Лясковец: Пожар погуби над 100 крави, пострадал е човек

Трагедия край Лясковец: Пожар погуби над 100 крави, пострадал е човек

България Преди 5 часа

Причините за пожара тепърва ще се изясняват

От закуска до десерт: Най-апетитните сладки сандвичи

От закуска до десерт: Най-апетитните сладки сандвичи

Любопитно Преди 5 часа

Любимата и лесна храна на всеки може да се приготви по изненадващ и сладък начин

<p>&quot;Разкъсах всички снимки с него - паднах в ада&quot;:&nbsp;Любовна афера със &quot;звяра&quot; на Третия райх</p>

Историята на Лида Баарова: Актрисата, чиято любов с Гьобелс разтърси Третия райх

Любопитно Преди 5 часа

Лида Баарова е намерена мъртва в апартамента си в Залцбург

Как Китай спасява руската икономика

Как Китай спасява руската икономика

Свят Преди 5 часа

Твърдата подкрепа на Китай за руската икономика помогна на Москва да оцелее след санкциите

<p>Днес е празник! Какви са традициите и легендите и кой празнува</p>

Днес е празник! Какви са традициите и легендите и кой празнува

Любопитно Преди 5 часа

Вижте кой трябва да почерпи за имен ден

<p>Какво ще бъде времето през уикенда</p>

Какво ще бъде времето през уикенда

България Преди 5 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Стефка Костадинова

30 август: Полет на 209 см - легендарният рекорд на Стефка Костадинова

Любопитно Преди 5 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Тези джаджи, могат да повредят телевизора ви

Тези джаджи, могат да повредят телевизора ви

Технологии Преди 6 часа

Внимавайте, когато ги използвате

Трогателен жест сложи край на участието на Елена в „Диви и красиви“

Трогателен жест сложи край на участието на Елена в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 14 часа

Асен взе трудно решение за бъдещето си с Ренета

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg

Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Селена Гомес сияе на моминското си парти в Мексико (СНИМКИ)

Edna.bg

Тествано! 9 храни, които всички столетници ядат

Edna.bg

Бившето гадже на Ямал показа уникални крака в Испания

Gong.bg

Ботев Враца се преклони пред феновете (видео)

Gong.bg

Председателят на ЕЦБ показа българските евромонети с номинал 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента (СНИМКИ)

Nova.bg

Софийският градски съд гледа мярката на Никола Николов - Паскал

Nova.bg