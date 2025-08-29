България

КЗК представи мерките и реда за работа с поверителна информация

Вече са започнали три секторни анализа – на храните, фармацията и продуктовите такси

29 август 2025, 13:42
К омисията за защита на конкуренцията представи мерки и специално установения ред за работа с поверителна информация, която представлява производствена или търговска тайна. 

За целта от комисията са обособили две помещения, в които да работят с информацията, която подателите посочват като поверителна и е изискана във връзка със секторните анализи за храни, лекарства и продуктови такси. Помещенията ще бъдат под видеонаблюдение и до тях имат достъп ограничен брой хора и в офлайн среда.

Председателят на комисията Росен Карадимов заяви, че КЗК е отделила средства за защитата на информацията, с която работи ведомството. Той посочи, че са започнали три секторни анализа – на храните, фармацията и продуктовите такси. В рамките на анализите се събира информация, която по волята на подателите се засекретява като търговска тайна. Точно това съхраняване, обработка и работа с тази информация е ключов приоритет на Комисията, защото тя трябва да гарантира конкурентните правила на пазара и в същото време опазването на тайната на информацията, с която работи, посочи той.

Главният секретар на КЗК Мария Петрова даде повече подробности.

„Новата визия за управление на комисията изисква отваряне и яснота за правилата, по които тя работи. Важно е бизнесът да се чувства сигурен, че информацията, която са обозначили като поверителна, ще бъде съхранена”, посочи тя.

„Затова изградихме допълнителна система за защита на тази информация, като въведохме няколко различни режима. Първият - обособени са специални зони с ограничен достъп и постоянно видеонаблюдение с двойна защита на специални сървъри и с удължен срок на съхраняване на информацията. Самата работа с информация също е под видеонаблюдение. Помещенията са оборудвани по всички изисквания за помещения за защита на такъв тип информация. Достъпът до тях е ограничен – право на такъв имат три ръководни длъжности от специализираната администрация на КЗК. Те осигуряват достъпа на работните екипи. За работата с тази информация имат достъп само работните екипи по секторните анализи”, обясни Мария Петрова.

„Режимът на движение на информацията. От момента на приемането ѝ в деловодството, тя незабавно се разделя. Явната част от материалите, така, както е обозначена от самите предприятия, върви по общите правила за документооборота. Поверителната информация – поставя се надежден грифт и по специален ред незабавно бива съхранена в конкретните помещения”, допълни Петрова.

Вътре в самата зала информацията се съхранява в защитени шкафове, ключовете от тях също се защитават на принципа на двойно съхранение в Обща и Специализирана администрация. Отварят се, само когато работният екип борави с информацията. Тази, която пристига на електронен носител, може да бъде качена в сървърните устройства само от три лица на ръководни длъжности от специализираната администрация в Комисията.

„Самата система - изграден е самостоятелен сървър, който е отделен от този, който ползва комисията. Работи се в изцяло офлайн среда – от гледна точка на киберсигурност е пресечена всякаква възможност за достъпване на тази информация отвън чрез мрежите или интернет. Няма право да се работи с външни устройства. На компютрите не може да се поставят нито флашки, нито дискове, нито да се презаписва информация. Тя се съхранява само на сървъра. Информацията на електронен носител – само трите лица със специален достъп могат да качат информацията на сървъра. След което първичните източници се запечатват и се съхраняват в самостоятелна каса с двоен режим на съхранение на ключовете и достъпа до тази каса. Служителите не могат да променят файловете, а само да работят с тях. Те нямат право да изнасят информацията и да влизат в помещенията с лични устройства за снимане, копиране, мобилни устройства. Телефонната линия е изцяло вътрешна и е отдалечена от работните помещения”, разказа още тя.

„Ограничен е всякакъв достъп с външната среда. Работи се при заключени прозорци, с пуснати щори, видимост на камерите, има климатизация”, допълни Петрова.

Двете зали, които са обособени за целта, струват до 25 хил. лева, а общият бюджет на КЗК е 7,4 млн.лв. Карадимов призова той да бъде увеличен.

Източник: БГНЕС    
КЗК поверителна информация
