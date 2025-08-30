ЕС: Русия няма да получи замразените си активи, без да плати репарации

Ш ефката на външната политика на Европейския съюз Кая Калас днес заяви, че не е възможно да си представим връщането на руските активи, замразени в блока поради войната в Украйна, освен ако Москва не плати репарации, предаде Ройтерс.
EU foreign policy chief Kaja Kallas says frozen Russian assets cannot be returned without Moscow paying reparations for the Ukraine warhttps://t.co/hKUkCkt0nW— TRT World (@trtworld) August 30, 2025
"Не можем да си представим, че... ако... има примирие или мирно споразумение, тези активи ще бъдат върнати на Русия, ако тя не е платила репарациите“, заяви тя пред репортери преди срещата на външните министри на ЕС в Копенхаген.