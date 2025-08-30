Съд в САЩ обяви, че повечето от митата на Тръмп са незаконни

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Ф едерален апелативен съд временно попречи на правителството на американския президент Доналд Тръмп да отмени временния статут на закрила, предоставен на 600 000 венецуелци, живеещи в САЩ, предаде Франс прес.

През март федерален съдия от Калифорния временно забрани на правителството на Тръмп да отмени този статут, като счете, че мярката "намирисва на расизъм" и погрешно представя засегнатите лица като престъпници.

Апелативният съд потвърди вчера решението на първата инстанция, което предотвратява експулсирането на засегнатите венецуелци, докато съдебното производство продължава.

"С приемането на закона за временния статут на закрила (ВСЗ) Конгресът създаде надеждна система за временен статут, извън всякаква политическа намеса", заяви съдия Ким Уордлоу.

"Ищците доказаха, че са изправени пред непоправима вреда за живота, семейството и препитанието си", добави съдията.

ВСЗ предпазва от експулсиране и дава право на работа. Този статут се предоставя на мигранти, чиято безопасност не е гарантирана, ако се върнат в страната си поради конфликти, природни бедствия или други "извънредни" обстоятелства.

Той беше масово предоставян на венецуелците по времето на бившия американски президент Джо Байдън, тъй като Вашингтон смяташе управлението на президента Николас Мадуро за авторитарно, посочва АФП.

An appeals court also finds that Trump administration acted unlawfully when it ended legal protections of 600,000 Venezuelans living and working in US pic.twitter.com/ft6XKp2wch — TRT World Now (@TRTWorldNow) August 30, 2025

Междувременно друг апелативен съд в САЩ постанови днес, че повечето от митата на американския президент Доналд Тръмп са незаконни, нанасяйки удар на амбициите на стопанина на Белия дом да използва мита като основно средство във външнотърговската си политика, предаде Ройтерс.

Тръмп направи митата основен стълб на американската външна политика през втория си мандат, използвайки ги за оказване на политически натиск и предоговаряне на търговски споразумения за постигане на целите на САЩ на международната сцена.

Решението на апелативния съд се отнася до така наречените "реципрочни мита", както и до наложените през февруари отделни мита срещу Китай, Канада и Мексико. То не засяга митата на Тръмп върху стоманата и алуминия.

Въпреки, че обяви повечето от митата на Тръмп за незаконни, апелативният съд ги остави в сила, докато делото не бъде решено от Върховния съд, където съдиите републиканци имат мнозинство.

"ВСИЧКИ МИТА ОСТАВАТ В СИЛА!", реагира бързо американският президент в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

"Сега, с помощта на Върховния съд на САЩ, ще ги използваме в услуга на нашата страна“, посочи Тръмп и добави, че ще сезира съда, за да реши спора на най-горна инстанция.