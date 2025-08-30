Свят

Смъртоносни протести тестват властта в Индонезия

Протестите започнаха в столицата Джакарта тази седмица заради заплатите на депутатите и ескалираха в петък

30 август 2025, 09:24
Смъртоносни протести тестват властта в Индонезия
Източник: БТА

Т рима души загинаха и петима бяха ранени в Индонезия, след като протестиращи подпалиха сградата на регионалния парламент, съобщиха властите, като демонстрациите представляват първото голямо изпитание за правителството на президента Прабово Субианто, информира Ройтерс.

Агенцията за управление на бедствия на югоизточната азиатска страна в свое изявление не посочи причините за смъртта на хората от пожара в петък вечерта в Макасар, столицата на провинция Южен Сулавеси..

Агенция Антара съобщи, че жертвите са били заклещени в горящата сграда. Агенцията за управление на бедствия отбеляза, че двама от ранените са пострадали, след като са скочили от сградата.

Протестите започнаха в столицата Джакарта тази седмица заради заплатите на депутатите и ескалираха в петък, след като брониран полицейски автомобил блъсна и уби мотоциклетист.

Прабово, който встъпи в длъжност през октомври миналата година, посети дома на жертвата късно в петък, за да поднесе съболезнования на родителите му и да обещае, че ще следи разследването на смъртта му.

Местните медии съобщиха за изолирани случаи на грабежи в Джакарта и щети по няколко транспортни съоръжения в столицата на страната вчера, както и демонстрации в големите градове Бандунг и Йогякарта.

От железопътния транспорт в Джакарта съобщиха, че влаковете няма да спират на една от гарите днес, която е близо до мястото на протеста от петък, а автобусната компания "Трансджакарта", собственост на провинция Джакарта, информира, че няма да може да обслужва клиентите си.

Вижте повече в нашата галерия

Пожар в регионален парламент в Индонезия
6 снимки
Пожар в регионален парламент в Индонезия
Пожар в регионален парламент в Индонезия
Пожар в регионален парламент в Индонезия
Пожар в регионален парламент в Индонезия
Източник: БТА, Пламен Йотински    
Протести Индонезия Безредици Парламент Пожар Жертви Прабово Субианто Полицейско насилие Джакарта Макасар
Последвайте ни

По темата

Млад шофьор загина при тежка катастрофа на пътя Айтос - Бургас

Млад шофьор загина при тежка катастрофа на пътя Айтос - Бургас

Русия с масирана атака, Киев призна пробив в Днепропетровск

Русия с масирана атака, Киев призна пробив в Днепропетровск

"Каква е тази безумица?!" Хаос с евро цените по Черноморието

САЩ в ООН: Ударите по Украйна поставят под съмнение желанието на Русия за мир

САЩ в ООН: Ударите по Украйна поставят под съмнение желанието на Русия за мир

Намаляват пенсиите с промяна в швейцарското правило

Намаляват пенсиите с промяна в швейцарското правило

pariteni.bg
Waze отказва да въведе една полезна нова функция

Waze отказва да въведе една полезна нова функция

carmarket.bg
Петролен разлив в Черно море край Новоросийск
Ексклузивно

Петролен разлив в Черно море край Новоросийск

Преди 12 часа
<p>Земетресение в Румъния отвори вулкан в Украйна</p>
Ексклузивно

Земетресение в Румъния отвори вулкан в Украйна

Преди 16 часа
Външният министър на ЕС: Путин просто се подиграва
Ексклузивно

Външният министър на ЕС: Путин просто се подиграва

Преди 11 часа
Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас
Ексклузивно

Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас

Преди 13 часа

Виц на деня

– Бабо, искам да съм като теб! – Щастлива и спокойна? – Не... да спя следобед без никой да мрънка!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Милиарди рубли загуби от киберпрестъпления в Русия

Милиарди рубли загуби от киберпрестъпления в Русия

Свят Преди 41 минути

От руското МВР казаха, че общо през януари-юли 2025 г. са регистрирани 424,9 хил. престъпления

<p>Министрите от ЕС очакват разделение около Газа</p>

Министрите от ЕС очакват разделение около Газа преди срещата си в Копенхаген

Свят Преди 1 час

Израел отхвърли критиките, като според него военните му действия са необходими, за да се победи „Хамас“

Украйна: Само Тръмп може да принуди Русия да започне реални преговори

Украйна: Само Тръмп може да принуди Русия да започне реални преговори

Свят Преди 2 часа

Зеленски поддържа прозрачна и принципна позиция и е готов за двустранен формат на преговори, каза Андрий Ермак

Отбелязваме 148 години от Шипченската епопея

Отбелязваме 148 години от Шипченската епопея

България Преди 2 часа

Денят по традиция започва с походи от три лъча към историческия връх

<p>Внимание, шофьори!&nbsp;Кои пътища в страната ще са затворени от утре до 4 септември</p>

Внимание, шофьори! Ограничения по пътищата в 7 области от утре

България Преди 2 часа

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ

Трагедия край Лясковец: Пожар погуби над 100 крави, пострадал е човек

Трагедия край Лясковец: Пожар погуби над 100 крави, пострадал е човек

България Преди 2 часа

Причините за пожара тепърва ще се изясняват

От закуска до десерт: Най-апетитните сладки сандвичи

От закуска до десерт: Най-апетитните сладки сандвичи

Любопитно Преди 2 часа

Любимата и лесна храна на всеки може да се приготви по изненадващ и сладък начин

<p>&quot;Разкъсах всички снимки с него - паднах в ада&quot;:&nbsp;Любовна афера със &quot;звяра&quot; на Третия райх</p>

Историята на Лида Баарова: Актрисата, чиято любов с Гьобелс разтърси Третия райх

Любопитно Преди 2 часа

Лида Баарова е намерена мъртва в апартамента си в Залцбург

Как Китай спасява руската икономика

Как Китай спасява руската икономика

Свят Преди 2 часа

Твърдата подкрепа на Китай за руската икономика помогна на Москва да оцелее след санкциите

<p>Какво ще бъде времето през уикенда</p>

Какво ще бъде времето през уикенда

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Стефка Костадинова

30 август: Полет на 209 см - легендарният рекорд на Стефка Костадинова

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Тези джаджи, могат да повредят телевизора ви

Тези джаджи, могат да повредят телевизора ви

Технологии Преди 3 часа

Внимавайте, когато ги използвате

Трогателен жест сложи край на участието на Елена в „Диви и красиви“

Трогателен жест сложи край на участието на Елена в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 11 часа

Асен взе трудно решение за бъдещето си с Ренета

Киселова за вота на недоверие: Да видим първо мотивите

Киселова за вота на недоверие: Да видим първо мотивите

България Преди 12 часа

Киселова: Предстоят ли предсрочни избори, защото аз не съм уведомена?

Писмо с куршуми до сръбския вътрешен министър

Писмо с куршуми до сръбския вътрешен министър

Свят Преди 13 часа

По данни на ведомството пратката е била засечена по време на рутинното сортиране на пощата

Човек загина при челен удар на пътя Русе-Бяла

Човек загина при челен удар на пътя Русе-Бяла

България Преди 14 часа

Движението в района на произшествието е временно преустановено и в двете посоки

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg

Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

dogsandcats.bg
1

Горещо в събота, прохладно с летни бури в неделя

sinoptik.bg
1

Бебе леопард във Варненския зоопарк

sinoptik.bg

Вижте сладките деца на Дарин и Деян Ангелови!

Edna.bg

Днес празнуват най-силните имена

Edna.bg

Новият халф на Левски пристигна в София (видео)

Gong.bg

Рома обяви полски защитник

Gong.bg

Как се движат цените на плодовете и зеленчуците на най-голямата борса у нас

Nova.bg

Студът, жегите и битката с бръчките: Как да се погрижим за кожата си

Nova.bg