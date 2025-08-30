Свят

30 август 2025, 09:59
Украйна е ударила две руски рафинерии
Източник: БТА/АР

У краинските въздушни сили съобщиха, че са свалили 510 от 537 дрона и 38 от 45 ракети, изстреляни от Русия по време на нощна атака, предаде Ройтерс.

Според изявление в приложението за съобщения Teлеграм, са регистрирани пет ракетни и 24 дронови удара в 7 локации,
а отломки са паднали на 21 места.

Руските сили са предприели поредна нощна атака с дронове срещу Украйна, съобщиха украинските въздушни сили днес сутринта, като бяха отчетени експлозии в няколко региона, предаде ДПА.

Експлозии са били отчетени близо до Черкаси и Чернигов. Няколко експлозии са били отчетени и в Днепър и Киев.

В Запорожие трима души са били ранени и няколко жилищни сгради са били запалени, съобщи регионалният военен администратор Иван Федоров. Нямаше незабавна информация за жертви или щети от другите атакувани градове.

Украинските медии предупредиха гражданите да очакват възможни въздушни удари от руски бомбардировачи. Служители на противовъздушната отбрана заявиха, че шест стратегически бомбардировача са излетели от руски летища, вероятно носещи ракети за удари по украински цели. Малко след това бе съобщено, че бомбардировачите са изстреляли няколко крилати ракети.

Атаките следват мащабен нощен удар срещу Киев по-рано през седмицата, по време на който дронове и ракети убиха най-малко 25 души, което превърнаха тази атака в една от най-смъртоносните в повече от три години и половина война.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред репортери, че Русия подготвя мащабна офанзива в източната част на Донбас, като потенциалната цел са районите около Покровск, където според информациите са събрани до 100 000 войници, съобщи Интерфакс Украйна.

Украинската също съобщи, че през нощта е нанесла удари по руските нефтопреработвателни рафинерии в Краснодар и Сизран, предаде Укринформ.

Агенцията отбелязва, че генералният щаб на украинската армия е разпространил тази информация във Фейсбук.

Армията е регистрирала множество експлозии и пожар в нефтопреработвателната рафинерия в Краснодар, която според нея произвежда 3 милиона тона леки нефтопродукти годишно.

Имало е и пожар в района на нефтопреработвателния завод в Сизран в регион Самара, който преди август е имал капацитет за преработка от 8,5 милиона тона годишно, заявиха украинските  военни.

Украинската армия атакува такива обекти като част от усилията за намаляване на офанзивните способности на Русия и прекъсване на доставките на гориво за нейните военни части, посочва Укринформ.

Междувременно стана ясно, че през нощта руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили над регионите на Руската федерация и Черно море 86 украински дрона, съобщи министерство на отбраната, предаде ТАСС.

"През изминалата нощ, в периода от 21:00 ч. московско време на 29 август тази година до 07:00 ч. московско време на 30 август, дежурните средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 86 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в съобщението, което уточнява, че 30 от свалените дронове са били прехванати над Черно море.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Украинска армия Русия Нефтопреработвателни рафинерии Военни удари Краснодар Сизран Самара Енергийна инфраструктура Гориво Военни способности
– Бабо, искам да съм като теб! – Щастлива и спокойна? – Не... да спя следобед без никой да мрънка!
