Зеленски: Убит е бившият председател на украинския парламент Андрий Парубий

Б ившият председател на Върховната рада Андрий Парубий е бил убит в западния град Лвов, съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Министърът на вътрешните работи Игор Клименко и главният прокурор Руслан Кравченко току-що докладваха за първите известни обстоятелства около ужасното убийство в Лвов. Убит е бил Андрий Парубий“, написа Зеленски в мрежата "Екс". Издирването на убиеца продължава, допълни той.

Украинската полиция съобщи първа за стрелба в град Лвов и че е убит "известен общественик и политик". Малко след това тази информация беше потвърдена от президента Зеленски, който уточни, че става въпрос за депутата и бивш председател на парламента Андрий Парубий, посочва Франс прес.

Правоохранителните органи разследват убийството на известна обществена и политическа фигура в Лвов, съобщи украинската национална полиция във "Фейсбук", цитирана от Укринформ.

В разследването на случая участват оперативни групи от Главното следствено управление на Националната полиция, Лвовската областна полиция, Службата за сигурност на Украйна и други ведомства. Около обяд днес полицията получи сигнал за стрелба в Сиховски район на Лвов. Жертвата е починала на място от получени рани. Мъжът е идентифициран като видна гражданска и политическа фигура, роден е през 1971 г. Властите предприемат всички мерки, за да открият стрелеца. Всички подробности ще бъдат оповестени в съответствие с наказателно-процесуалното право, казаха от полицията.

На 19 юли 2024 г. в Лвов беше убита Ирина Фарион, известен лингвист, политически и граждански активист. В момента Халицкият районен съд в Лвов разглежда делото срещу Вячеслав Зинченко, заподозрян в убийството й, припомни Укринформ.