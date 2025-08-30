България

Петима пострадаха при верижна катастрофа в гъста мъгла

Екипите на полицията са все още на мястото на произшествието

30 август 2025, 10:41
Петима пострадаха при верижна катастрофа в гъста мъгла
Източник: iStock/Getty Images

К атастрофа затруднява движението по пътя Добрич – Силистра в района на село Карапелит, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

По първоначални данни петима души са пострадали при инцидента, като в него са участвали три микробуса и лека кола.

Катастрофа затрудни пътя Добрич-Балчик, има двама пострадали

Екипите на полицията са все още на мястото на произшествието, където се извършват огледи.

Катастрофи през километър на АМ

Сутринта в района е имало много гъста мъгла. 

Вчера движението по пътя също беше затруднено поради пътнотранспортно произшествие между мотоциклет и лек автомобил в района на село Коларци. 

Източник: БТА, Павлина Живкова    
Катастрофа Пътно произшествие Пострадали Затруднено движение МВР Добрич Силистра Път Полиция Мъгла
Последвайте ни

По темата

"Каква е тази безумица?!" Хаос с евро цените по Черноморието

Русия с масирана атака, Киев призна пробив в Днепропетровск

Русия с масирана атака, Киев призна пробив в Днепропетровск

Петима пострадаха при верижна катастрофа в гъста мъгла

Петима пострадаха при верижна катастрофа в гъста мъгла

Президентът на ЕЦБ представи дизайна на българските евромонети

Президентът на ЕЦБ представи дизайна на българските евромонети

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Waze отказва да въведе една полезна нова функция

Waze отказва да въведе една полезна нова функция

carmarket.bg
Петролен разлив в Черно море край Новоросийск
Ексклузивно

Петролен разлив в Черно море край Новоросийск

Преди 14 часа
<p>Земетресение в Румъния отвори вулкан в Украйна</p>
Ексклузивно

Земетресение в Румъния отвори вулкан в Украйна

Преди 18 часа
Външният министър на ЕС: Путин просто се подиграва
Ексклузивно

Външният министър на ЕС: Путин просто се подиграва

Преди 12 часа
Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас
Ексклузивно

Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас

Преди 15 часа

Виц на деня

– Бабо, искам да съм като теб! – Щастлива и спокойна? – Не... да спя следобед без никой да мрънка!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЕС: Русия няма да получи замразените си активи, без да плати репарации

ЕС: Русия няма да получи замразените си активи, без да плати репарации

Свят Преди 23 минути

Кая Калас преди срещата на външните министри на ЕС в Копенхаген

Украйна е ударила две руски рафинерии

Украйна е ударила две руски рафинерии

Свят Преди 1 час

Украинските медии предупредиха гражданите да очакват възможни въздушни удари от руски бомбардировачи

Милиарди рубли загуби от киберпрестъпления в Русия

Милиарди рубли загуби от киберпрестъпления в Русия

Свят Преди 2 часа

От руското МВР казаха, че общо през януари-юли 2025 г. са регистрирани 424,9 хил. престъпления

САЩ в ООН: Ударите по Украйна поставят под съмнение желанието на Русия за мир

САЩ в ООН: Ударите по Украйна поставят под съмнение желанието на Русия за мир

Свят Преди 2 часа

САЩ "все повече разбират нуждата да се решат първопричините за конфликта"

<p>Министрите от ЕС очакват разделение около Газа</p>

Министрите от ЕС очакват разделение около Газа преди срещата си в Копенхаген

Свят Преди 2 часа

Израел отхвърли критиките, като според него военните му действия са необходими, за да се победи „Хамас“

<p>Русия и Китай се противопоставят на &quot;дискриминационните&quot; санкции в търговията</p>

Путин: Русия и Китай се противопоставят на "дискриминационните" санкции в международната търговия

Свят Преди 2 часа

Путин нарече в интервюто китайския си колега Си Цзинпин истински лидер на голяма световна сила

Съд в САЩ обяви, че повечето от митата на Тръмп са незаконни

Съд в САЩ обяви, че повечето от митата на Тръмп са незаконни

Свят Преди 3 часа

Тръмп направи митата основен стълб на американската външна политика през втория си мандат

Украйна: Само Тръмп може да принуди Русия да започне реални преговори

Украйна: Само Тръмп може да принуди Русия да започне реални преговори

Свят Преди 3 часа

Зеленски поддържа прозрачна и принципна позиция и е готов за двустранен формат на преговори, каза Андрий Ермак

Отбелязваме 148 години от Шипченската епопея

Отбелязваме 148 години от Шипченската епопея

България Преди 3 часа

Денят по традиция започва с походи от три лъча към историческия връх

<p>Внимание, шофьори!&nbsp;Кои пътища в страната ще са затворени от утре до 4 септември</p>

Внимание, шофьори! Ограничения по пътищата в 7 области от утре

България Преди 3 часа

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ

Трагедия край Лясковец: Пожар погуби над 100 крави, пострадал е човек

Трагедия край Лясковец: Пожар погуби над 100 крави, пострадал е човек

България Преди 4 часа

Причините за пожара тепърва ще се изясняват

От закуска до десерт: Най-апетитните сладки сандвичи

От закуска до десерт: Най-апетитните сладки сандвичи

Любопитно Преди 4 часа

Любимата и лесна храна на всеки може да се приготви по изненадващ и сладък начин

<p>&quot;Разкъсах всички снимки с него - паднах в ада&quot;:&nbsp;Любовна афера със &quot;звяра&quot; на Третия райх</p>

Историята на Лида Баарова: Актрисата, чиято любов с Гьобелс разтърси Третия райх

Любопитно Преди 4 часа

Лида Баарова е намерена мъртва в апартамента си в Залцбург

Как Китай спасява руската икономика

Как Китай спасява руската икономика

Свят Преди 4 часа

Твърдата подкрепа на Китай за руската икономика помогна на Москва да оцелее след санкциите

<p>Днес е празник! Какви са традициите и легендите и кой празнува</p>

Днес е празник! Какви са традициите и легендите и кой празнува

Любопитно Преди 4 часа

Вижте кой трябва да почерпи за имен ден

<p>Какво ще бъде времето през уикенда</p>

Какво ще бъде времето през уикенда

България Преди 4 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Всичко от днес

От мрежата

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg
1

Горещо в събота, прохладно с летни бури в неделя

sinoptik.bg
1

Бебе леопард във Варненския зоопарк

sinoptik.bg

10 красиви български имена за момичета, които заслужават отново да станат модерни

Edna.bg

Тестът с кафето: Методът, с който шефовете избират своите служители

Edna.bg

Предложение за брак не разконцентрира Сабаленка на US Open

Gong.bg

Бетис потвърди, че сделката с Манчестър Юнайтед за Антони засега пропада

Gong.bg

Отбелязваме 148 години от Шипченската епопея

Nova.bg

Студът, жегите и битката с бръчките: Как да се погрижим за кожата си

Nova.bg