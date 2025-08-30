Млад шофьор загина при тежка катастрофа на пътя Айтос - Бургас

М лад шофьор е загинал, а друг е пострадал при пътнотранспортно произшествие, станало около 20:30 ч. снощи на пътя Айтос – Бургас, край село Съдиево, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

По първоначални данни лек автомобил със софийска регистрация, управляван от 19-годишен мъж от Бургас и движещ се в посока Айтос, е застигнал и ударил друг лек автомобил, управляван от 23-годишен мъж от село Дъбник. Вследствие на удара двете коли са се завъртели и останали на пътното платно.

Кола падна от надлеза до бургаското летище

Малко след това по същото трасе, но в посока Бургас, се е движел лек автомобил, управляван от 61-годишен чешки гражданин с постоянно пребиваване в страната. В момента на изпреварване от друг автомобил, управляван от 20-годишен мъж от село Люляково, община Айтос, двата автомобила са ударили странично спрелия на платното автомобил, участвал в първоначалния сблъсък.

Автобус с пътници се запали до В.Търново

На място е загинал 19-годишният водач на първия автомобил. Пострадал е 20-годишният шофьор на автомобила от Люляково, който е настанен за лечение в болница, като за живота му няма опасност.

Пробите на всички участници в катастрофата за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.