Кървава развръзка на „Петрохан“? Открити са 3 тела на Околчица: Кои са издирваните Калушев, Златков и 15-годишният син на Макулев

Р азследването на масовото убийство край прохода „Петрохан“ навлезе в решителна фаза, докато органите на реда проверяват информацията за нови три жертви в района на връх Околчица.

Случаят е пряко свързан с дейността на „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ) – неправителствена организация, която през последните четири години е оперирала в района на бившата хижа „Петрохан“.

Хижата, разположена в землището на село Гинци, е била превърната в постоянно обитавана база и оперативен център на НАКЗТ. Организацията, макар и без лиценз за охранителна дейност, е оборудвала обекта със засилена физическа защита, системи за видеонаблюдение и дронове. Членовете ѝ, наброяващи между 8 и 10 души, патрулирали в района с високопроходими автомобили и оръжие, като често ограничавали достъпа на граждани до държавната горска територия под предлог за опазване на околната среда.

Докато се очаква официална идентификация на откритите тела над Враца, в центъра на общественото внимание остават тримата души, чието изчезване бе обявено веднага след първата стрелба:

Ивайло Калушев: Лидерът с визия за природата

Ивайло Калушев е централната фигура в "Националната агенция за контрол на защитените територии". Познат сред своите близки и съмишленици като човек с подчертан интерес към екологията и палеонтологията, той посвещава последните години от живота си на каузата за опазване на българската гора. Макар дейността на организацията му да предизвикваше полемики, никой не може да отрече неговата отдаденост на идеята за ред в планината. Калушев е описван като дисциплиниран човек, който вярва, че гражданското общество трябва да поеме активна роля там, където държавата отсъства.

Какво знаем за него:

Бизнес в Мексико: Повече от десетилетие (2010–2023 г.) Калушев е живял и работил на полуостров Юкатан. Там той е ръководил мащабни проекти за екстремно пещерно гмуркане и подводни изследвания.

Инструктор и ментор: Основател е на приключенското училище „Rook“ (Гарван) в България. В свои интервюта заявява, че планината и екстремните преживявания помагат за изграждането на характера на деца, които се чувстват слаби или са били обект на тормоз в училище.

Многостранни таланти: Описван е като филмов продуцент (автор на документалния филм „The Unexplored“), инструктор по бойни спортове и мореплавател.

Ролята му в планината и НАКЗТ

Лидер на „Агенцията“: Калушев е сочен за идеолог на „Националната агенция за контрол на защитените територии“. Под негово ръководство организацията е патрулирала в Балкана с тежко оборудване, бронежилетки и дронове.

„Хижата-крепост“: Той се смята за основния наемател или ползвател на бившата хижа „Петрохан“, където групата е пребивавала почти целогодишно при строга изолация от външния свят.

Духовни и социални аспекти

Будистки учител: Преди години се е подвизавал като будистки учител и е описван от познати като харизматичен лидер, способен да привлича верни последователи. Някои разследващи дори използват термина „затворено общество с елементи на секта“.

Герой от „Духлата“: През 2010 г. Калушев печели обществено признание като един от ключовите спасители при операцията в най-дългата пещера у нас – „Духлата“, където бяха блокирани седем души, включително деца.

Николай Златков: Младият ентусиаст на прага на живота

Едва на 22 години, Николай Златков е най-младият пълнолетен член на групата. Неговото присъствие в организацията се свързва с любовта му към екстремните спортове и планината.

Николай Златков е едно от децата, отгледани от Калушев. Той е преминал през обученията на школата за приключения „Роук”, а впоследствие става част от управлението на сдруженията, които са свързани с хижата. В социалните мрежи липсват негови снимки. Преди години е участвал в документалния филм на Калушев, който е заснет в Мексико.

Какво знаем за него:

Спелеология и оцеляване: Николай е бил изключително активен в средите на пещерняците и любителите на оцеляването в дива среда. Той е бил възпитаник на Ивайло Калушев в неговото приключенско училище и впоследствие се превръща в негов най-доверен помощник.

Инструкторска дейност: Въпреки младата си възраст (22 години), той е бил сочен за помощник-инструктор в курсовете на НАКЗТ по екстремно ориентиране и боравене с техника за наблюдение.

Ролята му в „Агенцията“ (НАКЗТ)

Лицето на организацията в социалните мрежи: Златков е поддържал голяма част от визуалното съдържание на организацията. В профилите му често са били качвани снимки с тактическо оборудване, дронове и високопроходими машини в района на Петрохан.

Техническа поддръжка: Смята се, че той е отговарял за поддръжката на дроновете и системите за видеонаблюдение, с които групата е следяла периметъра около хижата.

Синът на Яни Макулев: Наследството на един изследовател

Може би най-тежката част от тази мистерия е присъствието на 15-годишния син на известния спелеолог Яни Макулев. Израснало в семейство на изследователи и откриватели, момчето е закърмено с любов към приключенията и пещерното дело. Присъствието му в групата вероятно е било част от обучението му в суровите условия на планината – път, по който баща му е минавал десетилетия наред.

Какво знаем за него:

Син на изследовател: Момчето е син на Яни Макулев – една от легендите в българската спелеология, известен със своите открития и експедиции в най-дълбоките и опасни пещери у нас.

Възпитание сред природата: Още от ранна възраст момчето е било обучавано от баща си на техники за оцеляване, алпинизъм и ориентация. То е прекарвало голяма част от времето си в планините, следвайки стъпките на баща си и неговите колеги.

Обучение под менторството на Калушев: Според информация от разследването, 15-годишният младеж е бил част от „приключенските курсове“ на Ивайло Калушев. Той е живеел в хижата заедно с останалите членове на НАКЗТ, като се е предполагало, че присъствието му там е с цел обучение в сурови условия и палеонтологични проучвания.

Роля в групата: Поради възрастта си, той не е заемал официална позиция в НПО-то, но е бил интегриран в бита на групата. Свидетели твърдят, че е бил изключително дисциплиниран и физически подготвен за възрастта си.