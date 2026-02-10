България

Българин, опитал да убие бившата си жена в Германия с чук, ще лежи в български затвор

Решението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.

10 февруари 2026, 16:30
Българин, опитал да убие бившата си жена в Германия с чук, ще лежи в български затвор
Източник: iStock/Guliver Images

Б ългарски гражданин, осъден от германските власти за опит за убийство и изнудване на бившата си съпруга, ще изтърпява наказанието си в България.  

Бургаският апелативен съд потвърди решение, с което е призната и приета за изпълнение в Република България присъдата на Тихомир В., постановена от Областен съд в Швайнфурт, Федерална Република Германия, съобщиха от пресцентъра на Апелативния съд в Бургас. 

Българин уби жена си в Германия

На 31 юли 2024 г. Тихомир нападнал бившата си съпруга на автобусна спирка извън Швайнфурт, Германия. Мъжът се приближил до нея, въоръжен с шлосерски чук, крещял й, че ще я убие и ѝ нанесъл множество удари по главата, вследствие на които тя изгубила съзнание. След това я сложил в багажника на автомобила си и потеглил към града. Случаен свидетел подал сигнал в полицията и проследил автомобила, което позволило на органите на реда да задържат нападателя.

Месец преди това, Тихомир е упражнявал натиск и отправял заплахи към бившата си съпруга във връзка със съдебни разходи, които отказвал да плати.

Съгласно законодателството на издаващата присъдата държава, престъпленията са описани като „опит за по-тежко квалифициран състав на умишлено убийство в съвкупност с тежка телесна повреда и изнудване, придружено с употреба на насилие или със застрашаване с непосредствено деяние, излагащо на опасност правно защитени права на жертвата и телесна повреда по неизбежност“. 

Германия съди българина, който посече 52 пъти мъж

Мъжът е признат за виновен в две престъпления за които в Германия му е наложено едно общо наказание „лишаване от свобода“ за срок от 12 години и 6 месеца.

Съдът е определил първоначален „строг“ режим за изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“. Решението на  Апелативен съд – Бургас е  окончателно.

Източник: БГНЕС    
Опит за убийство Германия Швайнфурт
