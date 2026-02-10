Майката на Ивайло Калушев: Потресена съм

България

Потресена съм, честна дума ви казвам, не съм очаквала, казва Стела Димитрова - Майсторова

10 февруари 2026
М айката на Ивайло Калушев - една от жертвите по случая "Петрохан" проговори пред БНТ. Според нея, синът ѝ е невинен и всичко, което се е случило е неочаквано за нея.

Стела Димитрова - Майсторова - майка на Ивайло Калушев:

"Единственото, което мога да кажа е, че съм повече от убедена, че синът ми е невинен, че той не може да извърши всичко това, което се пише, излива по всички възможни канали. Потресена съм, честна дума ви казвам, не съм очаквала. Обичала съм България, бях щастлива, когато той се върна от Мексико в България, че тук ще живее и вече искрено ви казвам - съжалявам за това".

На въпрос дали е знаела с какво се занимава Стела Димитрова - Майсторова е категорична:

"Всичко знам с какво се занимава".

В понеделник в ефира на NOVA се включи и майката на Николай Златков, която сподели версия, че Убийството е извършено професионално, станали са свидетели на нещо.

Очевидно са били свидетели на нещо. За мен това е професионално извършено убийство. Това заяви Ралица Асенова, майка на 22-годишния Николай Златков, чието тяло беше открито в неделя в кемпер до връх Околчица.

Асенова заяви, че категорично отхвърля твърденията за бойно оръжие и престъпна дейност. „В тази хижа няма автоматично оръжие. Това е чиста лъжа. Била съм във всяка стая, във всяко помещение“, каза тя.

Асенова повдигна и сериозен въпрос около информацията за преминаване на четири планински джипа в района. „Искам да информирам целия български народ. Тези шест човека нямаха четири планински джипа. Това не са техни автомобили”, заяви тя.

Случаят „Петрохан – Околчица“ се превърна в една от най-големите криминални загадки в най-новата ни история. Разследването обхваща две локации и шест смъртни случая, открити в рамките на няколко дни през февруари 2026 г.

Хронология на събитията:

8 февруари: В района под връх Околчица е открит високопроходим кемпер, в който разследващите намират телата на трима мъже. По данни от аутопсиите, двама са били разстреляни, а третият – Ивайло К. – вероятно се е самоубил. В превозното средство са намерени револвер „Колт“ и пистолет „Глок“.

9-10 февруари: Разследването се разширява до района на хижа „Петрохан“, където са открити още три жертви. По първоначални данни случаите са пряко свързани чрез дейността на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

Ключови разкрития в разследването:

Оръжията: Прокуратурата установи, че всички намерени оръжия са законно притежавани. Лицата, свързани със случая, са имали разрешителни за голям брой огнестрелни оръжия, издадени в периода 2021–2023 г.

Сектантска нишка? При огледите в кемпера и в района на хижата криминалистите откриха литература с религиозна насоченост, както и бележки, описващи „духовно пречистване чрез сексуални практики“. Това насочи разследването към версията за затворено общество или секта, действаща под прикритието на екоорганизация.

Финанси и власт: Прокуратурата проверява дейността на организацията, нейните дарители и взаимодействието ѝ с държавни институции. Има съмнения за евентуални нарушения от длъжностни лица, които са покровителствали дейността им.

Фигурата на Ивайло Калушев:

Ивайло Калушев е сочен за една от централните фигури в организацията. След дълъг престой в Мексико, той се завръща в България, където развива дейността си в защитените територии. Версията на разследващите към момента е, че именно той е произвел изстрелите в кемпера, преди да сложи край на живота си, но негови близки и роднини категорично отхвърлят тази хипотеза.

Източник: БНТ    
