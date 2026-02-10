Свят

Русия задържа още един за атентата срещу ген. Алексеев

Според ФСС Павел Васин, е бил вербуван от непосредствения извършител на престъплението

10 февруари 2026, 15:33
Русия задържа още един за атентата срещу ген. Алексеев
Източник: AP/БТА

Р уската Федерална служба за сигурност (ФСС) задържа още един съучастник в покушението срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев, съобщи ТАСС. Става дума за сина на по-рано задържания Виктор Васин - Павел Васин, който е помагал за следенето на руски военни, съобщиха от Центъра за връзки с обществеността (ЦВО) на ФСС.

Русия: Зад опита за убийство на Владимир Алексеев стои Украйна, замесена е и Полша

"Федералната служба за сигурност задържа трети съучастник в подготовката на опита за убийство на първия заместник-началник на Главното управление на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация генерал-лейтенант Владимир Алексеев – гражданина на Русия Павел Васин, роден през 1981 г.", отбелязаха от ЦВО. Според данни на ФСС "Павел Васин е осигурил на агента на Службата за сигурност на Украйна Любомир Корба и на баща си Виктор Васин, задържани по-рано, транспортни средства за външно наблюдение и за въоръжаване с укрито оръжие, като е придобил също средства за технически контрол: видеорегистратор и тракер, използвани за следене и определяне на маршрутите на придвижване на обектите на посегателствата".

Третият задържан по делото за атентата срещу генерал Алексеев, Павел Васин, е бил вербуван от непосредствения извършител на престъплението Любомир Корба през септември 2025 г., съобщиха от ФСС.

Освен това, отбелязаха от ФСС, той е съдействал за събирането на информация за адресите на пребиваване и автомобилите на обектите, представляващи интерес за Службата са сигурност на Украйна, като е използвал интернет приложения и търсачки.

Задържаха стрелецa на Владимир Алексеев в Дубай - екстрадиран е в Москва

ТАСС съобщи, че Павел Васин е признал участието си в подготовката на атентата срещу ген. Алексеев.

"Аз, Васин Павел Викторович, роден на 24.06.1981 г., през септември 2025 г. бях вербуван от Корба Любомир Михайлович за ССУ. Изпълнявах неговите поръчки за оборудване, возех го, където ми кажеше. Следях високопоставени служители, също така подготвях покушението срещу генерал Алексеев", признал той.

Според руското правораздаване това признание може да се използва срещу него. Русия има над 99% осъдителни присъди, защото самопризнанията без оглед на другите доказателства и често изтръгнати с мъчения, са често основание за осъждане.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
ФСС Генерал Алексеев
