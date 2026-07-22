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Войната в Иран ескалира: Има ли изход?

САЩ и Иран си разменят интензивни удари вече над седмица. Примирието пропадна, а път напред изглежда няма

22 юли 2026, 09:41
Войната в Иран ескалира: Има ли изход?
Източник: БТА

С АЩ и Иран си разменят интензивни удари вече над седмица. Примирието пропадна, а път напред изглежда няма. Може ли да се очаква голяма ескалация, съобщава Deutsche Welle.

Освен общо 17, а може би и 18 американски военнослужещи, загинали при военните операции срещу Иран, повече от 430 са ранени. През изминалата седмица Йордания беше многократно набелязана като цел, като там са били извършени поне още две значителни атаки. Иран напада и американски бази в Кувейт и Бахрейн. “Тази вечер им нанесохме тежък удар и го направихме в чест на великите патриоти, които загинаха”, каза американският президент Доналд Тръмп, след като присъства на финала на Световното първенство по футбол в неделя.

Американските удари срещу Иран не спират вече над седмица, след като примирието се разпадна, а надеждите за траен мир изглежда остават в миналото. САЩ нанесоха удари и по мостове и пътища. Доналд Тръмп заплаши да атакува и електроцентрали. Иранският президент вече говори за “пълномащабна война”. Към такава ли вървят нещата наистина? “САЩ се подготвят за по-мащабна война”, казва пред “Вашингтон пост” американски служител, запознат с вътрешните дебати в администрацията. По думите му Пентагонът увеличава броя на военните самолети в региона. Според него обаче операциите на САЩ ще бъдат ограничени от намаляващите запаси, както и от спънките по отношение на възможността за бързо разполагане на допълнителни войски и самолети в района поради понесените щети.

Стои ли отново на масата разполагането на американски войски в Иран

“Това е моментът, в който и двете страни трябва да се събудят”, казва пред американския ежедневник “Ню Йорк Таймс” Ели Геранмайе - експерт по Иран в Европейския съвет за външна политика. По думите ѝ и САЩ, и Иран трябва или да се възползват от възможността за дипломатически изход сега, или да рискуват войната да излезе извън рамките на контролируемите ескалации.

В момента и двете страни нямат интерес от това войната да се разраства. Затова и Техеран, и Вашингтон търсят начини да уязвят противника си и да го притиснат до стената. Решението на Иран да атакува американски бази в съседните държави е опит на Ислямската република да демонстрира, че все още може да се отбранява и така да запази позициите си за преговори, пише “Ню Йорк Таймс”. В същото време тези дръзки действия рискуват да предизвикат сериозен отговор от САЩ. Тръмп обаче засега разчита на асиметрични нападения срещу Иран. Според експертката Геранмайе само разполагането на войски в Ислямската република може значително да промени баланса на силите. Ако обаче е имало опасения за такова решение преди месеци, сега те са дори повече - американските войници ще трябва да се справят с изключителни жеги, а иранските военни вече месеци наред се подготвят за такова развитие.

Макар че според анализаторите опасността от ескалация нараства, никоя от страните не може наистина да си го позволи – нито икономически, нито политически във вътрешен план, пише “Ню Йорк Таймс”. Ако Доналд Тръмп реши да прибегне към подобно нещо, то определено това ще е след междинните избори през есента, отбелязва американският вестник.

Вътрешнополитическите проблеми на Тръмп остават

Провалът на примирието и възобновяването на военните действия разпалиха дебат във Вашингтон относно правомощията за водене на война, точно в момент, когато администрацията търси десетки милиарди долари за финансиране на конфликта.

Това поставя републиканците пред най-лошия възможен политически сценарий месеци преди междинните избори, където на карта е заложено запазването на мнозинството им, пише “Ню Йорк Таймс”. Сега от Републиканската партия се изисква да гласуват за финансиране на непопулярна война, върху която не са упражнявали никакъв значим контрол и която никога не са одобрявали с гласуване.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Конфликт САЩ-Иран Ескалация Доналд Тръмп Военни удари Геополитика Примирие Пълномащабна война Американски войски Междинни избори Международни отношения
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