България

Комисията по отбрана решава за 8 американски самолета в "Безмер"

Парламентарната комисия ще обсъди искането на САЩ за разполагане на военна авиация в България в подкрепа на операции в Близкия изток

Василена Василева Василена Василева

21 юли 2026, 07:32
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Румен Радев: САЩ поискаха да разположат до 8 самолета-цистерни на летище „Безмер“

К омисията по отбрана към Народното събрание ще проведе извънредно заседание във вторник. Депутатите ще разгледат проект за решение, с което да бъде разрешено пребиваването на територията на България на американски военнослужещи и авиационна техника, предназначени да осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток, съобщава NOVA.

Румен Радев: САЩ поискаха да разположат до 8 самолета-цистерни на летище „Безмер“

В края на юни кабинетът „Радев“ взе решение американските самолети да напуснат Летище София. В понеделник обаче министър-председателят съобщи, че е постъпило ново запитване от страна на САЩ за разполагане на до осем военни самолета на българска територия.

ГЕРБ-СДС ще подкрепи разполагането на американски самолети-цистерни на летище „Безмер"

Предложението на правителството е въздухоплавателните средства да бъдат базирани не на гражданско летище, а във военновъздушната база „Безмер“.

По думите на премиера българското законодателство изисква подобно решение да бъде одобрено от Народното събрание, поради което предложението ще бъде разгледано първо от парламентарната Комисия по отбрана.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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