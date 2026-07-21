Комисията по отбрана решава за 8 американски самолета в "Безмер"

Изблъскаха българин от влак, движещ се със 120 км/ч в Германия, съдът освободи нападателя

К омисията по отбрана към Народното събрание ще проведе извънредно заседание във вторник. Депутатите ще разгледат проект за решение, с което да бъде разрешено пребиваването на територията на България на американски военнослужещи и авиационна техника, предназначени да осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток, съобщава NOVA.

Румен Радев: САЩ поискаха да разположат до 8 самолета-цистерни на летище „Безмер“

В края на юни кабинетът „Радев“ взе решение американските самолети да напуснат Летище София. В понеделник обаче министър-председателят съобщи, че е постъпило ново запитване от страна на САЩ за разполагане на до осем военни самолета на българска територия.

ГЕРБ-СДС ще подкрепи разполагането на американски самолети-цистерни на летище „Безмер"

Предложението на правителството е въздухоплавателните средства да бъдат базирани не на гражданско летище, а във военновъздушната база „Безмер“.

По думите на премиера българското законодателство изисква подобно решение да бъде одобрено от Народното събрание, поради което предложението ще бъде разгледано първо от парламентарната Комисия по отбрана.