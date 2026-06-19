България

Автобус блъсна жена на пешеходна пътека в Добрич

Инцидентът е станал в петък сутрин, малко след 8:00 ч.

Василена Василева Василена Василева

19 юни 2026, 10:22
Автобус блъсна жена на пешеходна пътека в Добрич
Източник: БТА

Ж ена е блъсната на пешеходна пътека на булевард „Добруджа“ в Добрич, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал в петък сутрин, малко след 8:00 ч., около Добруджанския агробизнес център. 

Блъснаха жена на пешеходна пътека в Габрово

По първоначална информация, жената е бил ударена от автобус. На мястото на инцидента има екипи на полицията.

Пострадалата е откарана в болницата в Добрич, като е била контактна, но все още няма информация за състоянието ѝ. 

Възрастна шофьорка блъсна пешеходка в Добрич

Четири пътнотранспортни произшествия, при които има пострадали, станаха в средата на седмицата в област Добрич. След пострадалите са и три деца. 

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова    
Добрич пътнотранспортно произшествие пешеходна пътека инцидент катастрофа автобус полиция пострадали болница пътна безопасност
Последвайте ни
„Честито, колата е ваша“: Автокъща в София завлече десетки клиенти с близо 200 000 евро

„Честито, колата е ваша“: Автокъща в София завлече десетки клиенти с близо 200 000 евро

Смъртоносната експедиция до „Титаник“ с подводницата „Титан“ - доклад разкрива как е допусната фаталната грешка

Смъртоносната експедиция до „Титаник“ с подводницата „Титан“ - доклад разкрива как е допусната фаталната грешка

Пребита, хвърлена в дупка и само 8 години затвор за убиеца: Близките на починала в Гърция българка искат справедливост

Пребита, хвърлена в дупка и само 8 години затвор за убиеца: Близките на починала в Гърция българка искат справедливост

Разкриха ужасяващи подробности за смъртта на звездата от „Лило и Стич“ Дейви Чейс

Разкриха ужасяващи подробности за смъртта на звездата от „Лило и Стич“ Дейви Чейс

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

dogsandcats.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 2 дни
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 2 дни
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 2 дни
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Щастлива развръзка: Семейството на 12-годишната Ани получи ключовете за новия си дом

Щастлива развръзка: Семейството на 12-годишната Ани получи ключовете за новия си дом

България Преди 47 минути

Новото жилище е необзаведено и има нужда от освежителен ремонт, но за семейството то е сбъдната мечта

Заловиха 17-годишен да шофира край Перник, колата е на криминално проявен

Заловиха 17-годишен да шофира край Перник, колата е на криминално проявен

България Преди 54 минути

Ученикът е бил тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, резултатите и от двете проби са отрицателни

Археолози откриха „прототип“ на Стоунхендж, изграден 500 години по-рано

Археолози откриха „прототип“ на Стоунхендж, изграден 500 години по-рано

Любопитно Преди 1 час

Стоунхендж може да е най-известният праисторически паметник във Великобритания, но не е първият по рода си

Ирония на съдбата: Футболист стана глобален хит в Инстаграм, след като го обявиха за „най-неизвестния“ на Мондиала

Ирония на съдбата: Футболист стана глобален хит в Инстаграм, след като го обявиха за „най-неизвестния“ на Мондиала

Любопитно Преди 1 час

Последователите на Тим Пейн в Инстаграм скочиха от 5000 на 5.4 милиона, надхвърляйки населението на собствената му държава

<p>Културен феномен: Фирми затварят заради GTA VI</p>

Безпрецедентен културен феномен: Фирми затварят в деня на дебюта на играта GTA VI

Технологии Преди 1 час

Най-дългоочакваната видеоигра от повече от десетилетие е на прага на официалния си дебют и това ще повлияе на глобалния бизнес. Причината - десетки милиони хора по света искат да я играят веднага и ще си вземат отпуска в деня на пускането ѝ

<p>Как приключи кризата с&nbsp;хантавирус на кораба &bdquo;Хондиус&ldquo;?</p>

Как приключи кризата с хантавирус на кораба „Хондиус“? Карантината е отменена за почти всички пътници

Свят Преди 1 час

Здравните власти отчитат стабилна ситуация и липса на нови заразени

Нерендра Моди и Доналд Тръмп на срещата на Г-7 във Франция

„Като ангел и убиец – най-красивият мъж“: Тръмп засипа с похвали Нерендра Моди

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече Нарендра Моди „най-красивия мъж“ и му обеща подкрепата си, докато е на поста, в знак на затопляне на отношенията между САЩ и Индия броени дни след гибелта на индийски моряци при американски военни удари в Оманския залив

Младеж катастрофира в електрическо табло в центъра на Хасково и избяга

Младеж катастрофира в електрическо табло в центъра на Хасково и избяга

България Преди 1 час

Инцидентът е станал през нощта на бул. „България“, а ударът остави без електрозахранване търговски обекти в района

<p>Ормузкият проток се съживява:&nbsp;Кога петролът отново ще &quot;потече&quot; свободно през пролива?</p>

Ормузкият проток се съживява: Корабите се завръщат в най-важния петролен коридор

Свят Преди 1 час

През водния път преминава близо една пета от световния износ на суров петрол

Нови обучения и обогатени инициативи в 23-тото издание на Лятната стажантска програма на Vivacom

Нови обучения и обогатени инициативи в 23-тото издание на Лятната стажантска програма на Vivacom

Любопитно Преди 1 час

„Възраждане“ атакува управляващите за новия дълг: България затъва все повече

„Възраждане“ атакува управляващите за новия дълг: България затъва все повече

България Преди 1 час

Според Цончо Ганев изтегленият заем за близо 8 млрд. лева е тревожен сигнал за състоянието на публичните финанси

Брутална контузия помрачи историческият триумф на Канада на Мондиал 2026

Брутална контузия помрачи историческият триумф на Канада на Мондиал 2026

Свят Преди 1 час

Сериозно изглеждащата контузия на Исмаел Коне разплака селекционера на Канада Джеси Марш и засенчи първата в историята им победа на финали на Световно първенство, след като разгромиха останалия с девет души тим на Катар с 6:0

Поредна руска масирана атака срещу Украйна: Загинали и ранени в Сумска и Харковска област

Поредна руска масирана атака срещу Украйна: Загинали и ранени в Сумска и Харковска област

Свят Преди 1 час

Москва атакува с бомби, дронове и ракети североизточната част на страната, а сред пострадалите има и деца

Нова ескалация в Близкия изток: Израел удари позиции на „Хизбула“, десетки жертви в Южен Ливан

Нова ескалация в Близкия изток: Израел удари позиции на „Хизбула“, десетки жертви в Южен Ливан

Свят Преди 2 часа

ЦАХАЛ обяви, че операцията ще продължи заради нарушения на примирието, докато преговорите между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта бяха отложени

,

Древен дъб, свързан с легендата за Робин Худ, е загинал

Свят Преди 2 часа

Според твърденията дъбът е давал подслон на Робин Худ - легендарен разбойник от 13-и век, който е крадял от богатите и е давал на бедните, и се укривал в Шеруудската гора, когато е бил преследван от шерифа на Нотингам

<p>Пеканов с информация за четвъртото плащане по ПВУ</p>

Пеканов с информация за четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост

България Преди 2 часа

България очаква 1 млрд. евро от Европейската комисия в края на юли на фона на нарастващи разходи по проектите и недостиг на средства

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

Горещини до края на юни

sinoptik.bg
1

ООН предупреди за риска от "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Матю Макконъхи и Уди Харелсън търсят истината дали са братя

Edna.bg

5 малки сутрешни навика, които ще променят целия ти ден (без да ставаш в 5:00 ч.)

Edna.bg

Пламен Андреев има нов отбор

Gong.bg

Селекционерът на Испания с информация за здравословното състояние на Ламин Ямал

Gong.bg

Хвърлена в дупка със счупен гръбнак: Българка беше убита от мъжа си в Гърция, осъдиха го за телесна повреда

Nova.bg

Дори след споразумение: Ще отнеме месеци преди петролът отново да "потече" през Ормузкия проток

Nova.bg