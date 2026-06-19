Автобус блъсна жена на пешеходна пътека в Добрич

Ж ена е блъсната на пешеходна пътека на булевард „Добруджа“ в Добрич, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал в петък сутрин, малко след 8:00 ч., около Добруджанския агробизнес център.
Блъснаха жена на пешеходна пътека в Габрово
По първоначална информация, жената е бил ударена от автобус. На мястото на инцидента има екипи на полицията.
Пострадалата е откарана в болницата в Добрич, като е била контактна, но все още няма информация за състоянието ѝ.
Възрастна шофьорка блъсна пешеходка в Добрич
Четири пътнотранспортни произшествия, при които има пострадали, станаха в средата на седмицата в област Добрич. След пострадалите са и три деца.