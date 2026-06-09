Палеж, домашно насилие и закана с убийство в Банско

П од ръководството на Районна прокуратура – Благоевград се води досъдебно производство за неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие и закана с убийство, както и за палеж.

На 7 юни в Банско мъж не изпълнил заповед за защита от домашно насилие, издадена от Районен съд - Разлог по гражданско дело. Въпреки наложената забрана да доближава жилището на жена, той нарушил съдебната заповед.

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Същия ден той отправил към нея закана с убийство по телефона.

През нощта на 8 юни на паркинг пред жилищна кооперация в Банско мъжът запалил лек автомобил, ползван от жената.

В хода на разследването са извършени оглед на местопроизшествието и други неотложни процесуално-следствени действия. Към доказателствения материал е приобщен мобилен телефон с протокол за доброволно предаване. Разпитани са свидетели и пострадалата.

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37-годишният мъж е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

Предстои наблюдаващият прокурор да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.