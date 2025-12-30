Арестуваха мъж за домашно насилие над съпругата му

П о искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 57-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на съпругата си. Събраните до момента доказателства сочат, че на 25.12.2025 г., в къща в с. Долни Богоров, обвиняемият нанесъл удари с юмруци в областта на главата, лицето и гърба на своята съпруга. Вследствие на това той й е причинил лека телесна повреда.

Деянието е извършено в условията на домашно насилие. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. С постановление на прокурор мъжът бил задържан за срок до 72 часа. В миналото той е осъждан.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия. Състав на съда се съгласил с искането и му наложил най-тежката мярка за неотклонение. Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.