Мозъчен кръвоизлив и счупени ребра след побой, разследват случай на домашно насилие

П од ръководството на Районна прокуратура – Кюстендил, Териториално отделение – Дупница, се провеждат активни действия по разследване по досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда на 19-годишно момиче.

Проведени са разпити на свидетели, оглед на моторно превозно средство, освидетелстване, изискана е медицинска документация относно състоянието на пострадалата.

Събраните по делото доказателства обосновават предположение, че 29-годишният И.С. е съпричастен към извършването на престъпното деяние.

Установено е, че на 30.05.2026 г. в гр. Варна И.С. нанесъл побой на 19-годишната А.Т.

В резултат на упражненото насилие на пострадалата е причинена средна телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето, временно опасно за живота – мозъчен кръвоизлив, фрактури на ребра, хематом и други травматични увреждания.

На същата дата в гр. Варна И.С. принудил А.Т. да се качи в лек автомобил и да се прибере в с. Пороминово, община Кочериново, като е употребил за това сила.

Деянията са извършени в условията на домашно насилие, доколкото пострадалата се е намирала във фактическо съпружеско съжителство с извършителя и е живяла с него в едно домакинство.

И.С. е привлечен в качеството на обвиняем за две престъпления - причиняване на средна телесна повреда и принуда.

С постановление на прокурор лицето е задържано за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.