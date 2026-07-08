Неловък момент между Макрон и първата дама на Турция стана хит в социалните мрежи

К ратък, но неловък момент по време на срещата на върха на НАТО в Анкара привлече вниманието на социалните мрежи, след като видео от официалното посрещане на френския президент Еманюел Макрон и съпругата му Брижит Макрон стана вирусно. Това става ясно видеоклип, публикуван в Instagram профила на apt__news.

На кадрите се вижда как Макрон се приближава към първата дама на Турция Емине Ердоган и изглежда се навежда, за да целуне ръката ѝ. В този момент тя отдръпва ръката си, което създава кратка неловка ситуация, широко коментирана онлайн.

Случката се разиграва по време на официалното посрещане на френската президентска двойка от турския президент Реджеп Тайип Ердоган и съпругата му в президентския комплекс в Анкара, където на 7 и 8 юли се провежда 36-ата среща на върха на НАТО.

Срещата е посветена на изпълнението на ангажиментите за увеличаване на разходите за отбрана, договорени през 2025 г., продължаването на военната подкрепа за Украйна и разширяването на производството в отбранителната индустрия.

Форумът се провежда на фона на подновения дебат за разпределението на тежестта между съюзниците в НАТО и продължаващата несигурност около войната между Русия и Украйна.

По-рано през деня Еманюел Макрон направи сутрешен крос в турската столица. Той тича в парк „Сегменлер“ в квартал Чанкая, район, в който се намират множество държавни институции и почти всички чуждестранни посолства.

Френският президент беше придружаван от служители на охраната си и поздравяваше случайни минувачи по време на тренировката.

Програмата на Макрон включва участие в заседанието на Северноатлантическия съвет на равнище държавни и правителствени ръководители, двустранни срещи с други лидери, както и изявление пред медиите.

Bir Macron klasiği, bu defa tanıdık mekanlarda:



Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara Seğmenler Parkı’nda sabah koşusuna çıktı. pic.twitter.com/nAuGG7SqiS — Gasteniz! 🗞 (@fransizgastesi) July 8, 2026

Припомняме, че днес започна същинският, втори ден на срещата на върха на НАТО в Анкара.

Франция и Великобритания ще оповестят плановете си за международна морска мисия в Ормузкия проток - инициатива, която Иран отказва да приеме.

В Анкара е и американският президент Доналд Тръмп, както и украинският - Володимир Зеленски, като през днешния ден се очаква среща между двамата. Зеленски вече поиска от съюзниците муниции за системите за противовъздушна отбрана, в момент, в който Киев и другите украински градове са подложени на масиран руски обстрел с ракети и дронове.

Страната ни е представлявана от премиера Румен Радев, министъра на отбраната Димитър Стоянов, външния министър Велислава Петрова и началника на отбраната.