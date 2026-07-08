Нов сигнал за бомба: Проверяват летището в Горна Оряховица

П ореден сигнал за поставено взривно устройство е подаден към институция в България. Този път заплахата е била насочена към летище Горна Оряховица, съобщиха от полицията.

Сигналът е получен по електронна поща. На място са изпратени служители на МВР, които извършват проверка на района.

Трети ден вълна от сигнали за взривни устройства в училища, детски градини и летището в София

Към момента няма данни заплахата да е реална, като проверката продължава по установения ред.

Нова заплаха след серия от имейли до институции

Случаят с летище Горна Оряховица идва на фона на поредица от сигнали за бомби, получени в различни части на страната през последните дни.

На 6 и 7 юли десетки институции бяха засегнати от анонимни съобщения по електронна поща за поставени взривни устройства. Сред тях бяха съдебни палати, прокуратури, общини и други държавни учреждения.

Сигнал за бомби на летището и в болница в София

При част от случаите бяха предприети евакуации и отцепване на райони, докато полицейски екипи извършваха проверки на сградите. По информация на МВР сигналите се обработват по стандартните процедури за реакция при подобни заплахи.

На 7 юли бяха регистрирани и нови подобни съобщения до институции, като в част от тях текстът на заплахите е бил променен.

Вълна от бомбени заплахи в страната: Евакуираха съдилища, прокуратури и институции

Предишни случаи с подобни сигнали

Това не е първата вълна от фалшиви сигнали за взривни устройства през годината. През юни бяха получени заплахи срещу училища, детски градини, както и срещу летище „Васил Левски“ в София. Тогава също бяха предприети проверки и засилени мерки за сигурност.

„Остават 2 часа до взривяването. След това ще се разлетите на парчета“: Нова вълна от бомбени заплахи в страната

Разследващите работят по установяване на източника на изпратените съобщения и проверяват дали отделните случаи са свързани помежду си.

Към момента няма данни при извършените проверки да са открити реални взривни устройства.