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Исторически кадър: Китайски апарат засне за първи път отблизо нашата мистериозна „мини-луна“

Китайската сонда „Тиенуен-2“ извърши историческо приближаване до астероида Камо’оалева, известен като втората луна на Земята. Апаратът засне първите детайлни снимки и се подготвя за опасно кацане, за да вземе ценни проби от повърхността му

Елена Дремова Елена Дремова

8 юли 2026, 10:45
Исторически кадър: Китайски апарат засне за първи път отблизо нашата мистериозна „мини-луна“
Източник: iStock/Getty Images

К итайски изследователи заснеха първите в историята детайлни снимки на редкия астероид Камо’оалева (2016 HO3) – космически скитник, който обикаля в синхрон с Земята и е наричан нашата „втора луна“, пише The Post.

Въпреки поетичното си име, тази междузвездна скала всъщност не е истински спътник като Луната – тя е твърде далеч за това. Става дума за астероид, който обикаля около Слънцето, но тъй като орбитата му го държи в относителна близост до нашата планета на всеки 45 години, астрономите го класифицират като „квази-сателит“. Той е един от едва седемте известни такива обекта, но е най-близкият до нас – на около 25,8 милиона километра.

Среща на милиард километра от Земята

Камо’оалева е открит преди десет години с телескоп в Хавай, но едва сега, в началото на юли 2026 г., беше уловен от камера на близко разстояние. Постижението е дело на китайската сонда „Тиенуен-2“ (Tianwen-2), изпратена от Китайската национална космическа агенция (CNSA).

„След 400-дневно пътуване, равняващо се на един милиард километра, сондата „Тиенуен-2“ успешно се приближи до астероида 2016 HO3 на разстояние от само 20 километра, за да започне научното му изследване. По време на приближаването апаратът засне ценни изображения“, се казва в официалното изявление на CNSA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Снимките показват назъбената и неправилна форма на астероида, чийто диаметър се оценява на между 40 и 100 метра. Това го прави потенциално най-малкия астероид, посещаван някога от човешки космически апарат.

Мисия с висок риск: Кацане върху въртяща се скала

Целта на „Тиенуен-2“ обаче е много по-амбициозна от обикновена фотосесия. Сондата трябва да вземе проби от повърхността на небесното тяло и да ги върне на Земята в специална капсула по-късно тази година.

Задачата се очертава като изключително екстремна и опасна поради няколко причини:

  • Бързо въртене: Астероидът прави едно пълно завъртане около оста си на всеки 28 минути.
  • Слаба гравитация: Поради малкия си мащаб, обектът има неравномерно гравитационно поле и коварен терен с почти никакви равни места.
  • Риск от отскачане: Учените се опасяват, че апаратът може буквално да отскочи от въртящата се скала при допир или да изгуби събрания материал.

За да се справят с тези предизвикателства, инженерите са оборудвали сондата със специални системи за „закотвяне“ и кръжене, които да ѝ позволят да събере пробите въпреки негостоприемната среда.

Парче от самата Луна?

Защо това парче скала е толкова важно за науката? Една от най-интригуващите теории, базирана на предишни телескопични наблюдения, е, че Камо’оалева може да е древно отчупено парче от нашата собствена Луна, изхвърлено в Kосмоса след мощен сблъсък с метеорит.

Анализът на пробите се очаква да даде окончателен отговор на този въпрос, както и да разкрие дали на астероида има вода.

„Мисията на „Тиенуен-2“ е много по-сложна от предишните дълбоки космически изследвания и представлява напълно нов път за човечеството в опознаването на Вселената“, пишат от CNSA.

Редактор: Елена Дремова
Източник: The Post    
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