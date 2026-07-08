България

Нападение на плажа в Китен: 17-годишен ученик е с избити зъби

Мъжът, за когото се твърди, че е нанесъл удара, е задържан за срок до 72 часа

Василена Василева Василена Василева

8 юли 2026, 11:06
Нападение на плажа в Китен: 17-годишен ученик е с избити зъби
Източник: БТА

17-годишен ученик от София е пострадал при нападение на плаж „Атлиман“ в Китен, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Инцидентът е станал във вторник вечерта в района на заведение на плажа. По първоначални данни между група ученици и непознат за тях мъж възникнал конфликт, който прераснал във физическа саморазправа.

При нападението едно от момчетата е било ударено в лицето. В резултат на удара ученикът е загубил три предни зъба.

Сигналът за случая е подаден в Районното управление в Приморско от 38-годишна жена от София, която е ръководител на ученическата група.

  • Задържан е 40-годишен мъж

След предприети незабавни действия от страна на полицията е установен и задържан 40-годишен мъж от Свищов. Той е привлечен като обвиняем, а с постановление на прокуратурата е задържан за срок до 72 часа.

По случая е образувано досъдебно производство, като разследването продължава.

Редактор: Василена Василева
Източник: МВР    
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Нападение на плажа в Китен: 17-годишен ученик е с избити зъби

Нападение на плажа в Китен: 17-годишен ученик е с избити зъби

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