„Мерхаба, аскер!“: Тръмп изненада с поздрав на турски на срещата на върха на НАТО в Анкара

А мериканският президент Доналд Тръмп демонстрира неочаквани езикови умения по време на срещата на върха на НАТО. При официалното посрещане той наруши протокола и поздрави почетния караул на чист турски език, което предизвика вълна от коментари в медиите.

Тръмп подходи с уважение към традициите на страната домакин. При преминаването си пред строените военнослужещи, вместо стандартното английско приветствие, той извика традиционния за турската армия поздрав: „Merhaba asker!“ (Здравейте, войници!).

В отговор на изненадата, турските гвардейци отвърнаха мощно в един глас със задължителното по устав: „Sağol!“ (Благодаря / Бъдете здрави!).

Дипломация чрез жестове

Подобни жестове на международната сцена винаги се приемат като знак за висок дипломатически респект и сериозен опит за стопляне на отношенията между съюзниците в Алианса. Според политическите анализатори, с този символичен ход Тръмп е целял да изпрати позитивно послание директно към Анкара и нейните въоръжени сили, които съставляват втората по големина армия в НАТО.

Видеото с реакцията на турските войници и неочакваното произношение на американския президент веднага се превърна в една от най-обсъжданите теми, засенчвайки за момент тежките политически дебати от дневния ред на срещата.

Напрежение зад кулисите заради бюджетите за отбрана

На официалното посрещане присъстваха още посланикът на САЩ в Турция Том Барак, посланикът на САЩ в НАТО Мат Уитакър, както и председателят на Съвместния комитет на началник-щабовете ген. Дан Кейн.

Trump lands in Turkey for Ankara NATO summit, greeted by Erdogan. Reports say Trump aims to re-establish Turkey’s access to the F-35 during talks—a pivotal moment for defense ties and regional diplomacy. https://t.co/cqQYKbTD1H pic.twitter.com/ThYt8UU1yI — Drew Grimaldi (@Grimillionaire) July 7, 2026

Въпреки топлото посрещане и ефектния езиков жест, визитата на Тръмп в Анкара се провежда на фона на продължаващо напрежение между Вашингтон и Алианса. Основната ябълка на раздора остават острите критики на американския президент към държавите членки, които все още не отделят достатъчно средства за отбрана.

В опит да тушира критиките непосредствено преди пристигането на Тръмп, НАТО обяви мащабни инвестиции за милиарди долари в нови военни проекти. Генералният секретар на организацията Марк Рюте категорично защити тези разходи, определяйки ги като „разумно похарчени пари“.

Ключови срещи на четири очи: Украйна и Сирия

Освен официалните многостранни разговори в рамките на пакта, Тръмп има изключително интензивна дипломатическа програма в кулоарите на форума. В контекста на продължаващата война в Украйна, той ще проведе ключова среща с украинския президент Володимир Зеленски. Разговорът им идва по-малко от три седмици след срещата им на форума на Г-7 във Франция, след която американският лидер публично заяви, че Русия „трябва да сключи сделка“, за да сложи край на конфликта.

Програмата на Тръмп в Анкара включва и друга важна среща – със сирийския президент Ахмад ал-Шараа. Очаква се американският президент да даде официална пресконференция, на която да обобщи резултатите от визитата, преди да отпътува обратно за Вашингтон.

Видеото с реакцията на турските войници и неочакваното произношение на Тръмп веднага стана най-обсъжданата тема в международния новинарски обмен, доказвайки за пореден път, че в голямата политика няколко думи извън официалния протокол могат да свършат огромна дипломатическа работа.