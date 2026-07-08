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Имате застраховка в „ДаллБогг“? Ето какво трябва да направите

Кои полици остават валидни, кога плаща Гаранционният фонд и в кои случаи трябва незабавно да сключите нова застраховка

Маргарита Костадинова

8 юли 2026, 11:44
Имате застраховка в „ДаллБогг“? Ето какво трябва да направите

Комисията за финансов надзор отне лиценза за извършване на застрахователна дейност на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД. Решението е от 9 юни 2026 г., а регулаторът назначи квестори на дружеството – Розалина Йорданова Градинарова – Стоянова и Наталия Ангелова Кумпикова, които да го управляват и представляват.

С решението на КФН на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД се забранява да сключва нови застрахователни или презастрахователни договори по всички класове застраховки, да удължава срока на сключени договори и да разширява покритието по тях.

За клиентите най-важното е практически: валидна ли е полицата, трябва ли да се плащат следващите вноски, кой ще плати обезщетението при катастрофа и какво става, ако договорът е сключен след забраната.

  • Ако имате „Гражданска отговорност“ в „ДаллБогг“

Отнемането на лиценза не засяга действието на вече сключените застраховки със ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД. Те остават валидни до изтичане на срока, за който са сключени, освен ако не бъдат предсрочно прекратени.

Ако полицата е с разсрочено плащане, вноските подлежат на плащане. При липса на плащане полицата се прекратява.

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КФН уточнява, че неизтеклите застраховки, ако има такива, ще се прекратят по силата на закона след влизане в сила на решението за отнемане на лиценза и евентуално откриване на производство по несъстоятелност спрямо ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД от компетентния български съд.

  • Ако чакате обезщетение по „Гражданска отговорност“

Поради отнемането на лиценза изплащането на дължимите обезщетения по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се гарантира от Гаранционния фонд на Република България.

Получените в дружеството застрахователни претенции по „Гражданска отговорност“ след датата на вписване на квесторите в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел — 9 юни 2026 г., ще бъдат предадени от квесторите на Гаранционния фонд заедно с всички приложени документи.

Всички претенции по „Гражданска отговорност“, подадени в дружеството преди 9 юни 2026 г., се обработват и ще бъдат изпратени в Гаранционния фонд за плащане.

Ако сте участвали в пътнотранспортно произшествие с лице, застраховано в ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД, и все още очаквате изплащане на обезщетение, то ще бъде осигурено от Гаранционния фонд.

КФН предупреждава, че заради отнемането на лиценза е възможно разглеждането и уреждането на претенциите да отнеме повече време в сравнение със сроковете, приложими при обичайното уреждане на претенции.

  • Къде се предявява претенция при щета

Ако сте претърпели вреди от водач, застрахован в ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД, и сте лице, пребиваващо в държава членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство, можете да предявите претенцията си директно пред дружеството.

Това правило се прилага и когато застрахователният договор на лицето, причинило вредите, е прекратил действието си съгласно националното законодателство, при условие че произшествието е настъпило преди датата на прекратяване на договора.

  • Ако сте сключили полица след 2 април 2026 г.

Това е най-рисковата хипотеза за клиентите.

Ако български гражданин е сключил договор след 2 април 2026 г., договорът не поражда правно действие. В този случай е необходимо незабавно да се подаде официална жалба до компетентните органи и да се сключи нов договор със застраховател, който има право да извършва застрахователна дейност.

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Затова една от най-важните проверки е датата на полицата. Ако договорът е сключен след 2 април 2026 г., той не поражда правно действие.

Източник: БГНЕС
  • Ако полицата ви не е „Гражданска отговорност“

Защитата на Гаранционния фонд е приложима единствено по отношение на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Тя не обхваща други видове застраховки, включително застраховка „Кредити“ или застраховка „Гаранции“.

Ако претенцията ви е свързана с друг вид застраховка, правото ви на обезщетение ще се определя съгласно приложимото национално законодателство и подлежи на удовлетворяване в производството по несъстоятелност на застрахователя.

  • Ако плащате „Гражданска отговорност“ на вноски

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, уговорен в застрахователния договор, по следната банкова сметка в Уникредит Булбанк:

BG60UNCR700010DALLBOGG

В основанието за плащане задължително се посочва номерът на полицата.

Това означава, че ако имате действаща полица на вноски, трябва да следите падежите. Неплащането може да доведе до прекратяване на договора.

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  • Ако не платите поредната вноска

При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователят може да прекрати договора не по-рано от 15 дни от датата, на която застрахованият е получил писмено уведомление.

Писменото уведомление се смята за връчено и договорът се прекратява автоматично, когато в полицата е изрично посочено, че договорът ще се смята за прекратен след изтичане на определен срок от датата на падежа на разсрочената вноска. Този срок не може да бъде по-кратък от 15 дни.

В този случай изрично писмено изявление от страна на застрахователя до застрахования не е необходимо.

КФН уточнява, че договорът за „Гражданска отговорност“ се счита за прекратен при неплащане на разсрочена вноска независимо дали застрахователят е изпълнил задължението си да впише прекратяването в регистъра на Гаранционния фонд.

В такъв случай, за целите на сключването на нова застраховка, титулярът на полицата може да отправи директно искане до Гаранционния фонд за заличаване на вписването на полицата му от регистъра.

  • Ако ви трябва добавък или анекс към валидна полица

Ако е необходимо издаване на добавък или анекс към вече сключена застрахователна полица „Гражданска отговорност“ — например при прехвърляне на собствеността върху превозното средство — трябва да се има предвид, че анекси и добавъци за изменение или допълнение на сключени застрахователни договори се издават само от застрахователя.

  • Къде може да получите повече информация

КФН посочва следните контакти за повече информация:

София, адрес: бул. „Г. М. Димитров“ №1
Телефони: 02 402 6402; 0700 16406
Имейл: info@dallbogg.com

Пловдив: policy@dallbogg.com

Плевен: frontoffice.pn@dallbogg.com

За полици, огледи и щети:

София – 02 402 6402; 0700 16406

Смолян – 0882 547 579

Русе – 0893 410 064

Бургас – 0879 971 100

Хасково – 0878 200 206

  • Какво да проверите още днес

Ако сте клиент на „ДаллБогг“, най-важното е да проверите датата на сключване на полицата, срока на валидност, дали има неплатена разсрочена вноска и какъв вид е застраховката.

При „Гражданска отговорност“ вече сключените полици остават валидни до изтичане на срока им, освен ако не бъдат предсрочно прекратени. Обезщетенията по тази задължителна застраховка се гарантират от Гаранционния фонд.

При други видове застраховки защитата на Гаранционния фонд не се прилага.

Най-важното предупреждение е за договорите, сключени след 2 април 2026 г. — според КФН те не пораждат правно действие и трябва незабавно да се сключи нов договор със застраховател, който има право да извършва застрахователна дейност.

 

Редактор: Маргарита Костадинова
ДаллБогг КФН отнет лиценз застраховане Гражданска отговорност Гаранционен фонд обезщетения застрахователни полици квестори несъстоятелност
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