България

Тир се запали на АМ „Тракия“, движението към Бургас е блокирано

От километри се забелязват черни кълба дим, твърдят свидетели

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 42 минути / 8 юли 2026, 11:41
Тир се запали на АМ „Тракия“, движението към Бургас е блокирано
Източник: iStock Photos/Getty Images

Т ир гори на АМ "Тракия". Движението е затворено при 88 км на АМ „Тракия“ в посока Бургас, близо до разклона за Пазарджик. На място има полицейски екипи, които отбиват трафика.

На този етап не се съобщава за пострадали.

Пламъците са обхванали влекача и ремаркето. Засегнат е и товарът, който превозва тирът.

Шофьорът е успял да отбие превозното средства в аварийната лента, но пламъците са огромни.

От километри се забелязват черни кълба дим, казаха пред NOVA шофьори, които са на магистралата.

Въведен е обходен маршрут от пътен възел „Калугерово“ по път III-803 през с. Динката и с. Драгор, след което по път II-37 до п.в. „Гелеменово“, където автомобилите се включват отново на магистралата.

Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“, посочват от АПИ.

Натоварен трафик към Черноморието

Инцидентът се случва в период на засилен трафик по автомагистрала „Тракия“, която е сред основните пътни артерии към Южното Черноморие.

През летните месеци участъкът между София и Бургас е сред най-натоварените направления в страната заради увеличения брой пътуващи към морските курорти.

При подобни инциденти от пътните власти обичайно призовават водачите да шофират с повишено внимание, да спазват указанията на органите на реда и да използват алтернативни маршрути при необходимост.

Очаква се допълнителна информация от институциите за причините за пожара и възстановяването на нормалното движение в района.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
пожар АМ Тракия горящ камион задръстване пътен инцидент спряно движение Бургас трафик Черноморие ТИР
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Нападение на плажа в Китен: 17-годишен ученик е с избити зъби

Нападение на плажа в Китен: 17-годишен ученик е с избити зъби

Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е приключило: Губене на време е

Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е приключило: Губене на време е

Новородено издъхна в Карлово след два прегледа в Спешното

Новородено издъхна в Карлово след два прегледа в Спешното

Модна богиня в Париж: Зендая смая света с визия, вдъхновена от Древна Гърция

Модна богиня в Париж: Зендая смая света с визия, вдъхновена от Древна Гърция

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Руснаците се редят на опашки за монтиране на LPG системи, бензин нет

Руснаците се редят на опашки за монтиране на LPG системи, бензин нет

carmarket.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 5 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 5 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 5 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Работодателите срещу Бюджет 2026: висок дефицит, малко реформи

Работодателите срещу Бюджет 2026: висок дефицит, малко реформи

България Преди 11 минути

Според бизнеса проектът не дава ясен отговор как ще се овладеят разходите и откъде ще дойдат приходите

EASA призова авиокомпаниите да избягват полети над Иран, Ирак и Ливан

EASA призова авиокомпаниите да избягват полети над Иран, Ирак и Ливан

Свят Преди 26 минути

Предупреждението е в сила до края на август заради ескалацията на напрежението в Близкия изток след ударите между САЩ и Иран

Марин льо Пен отново влиза в битката за президент на Франция, в Брюксел губят надежди за по-умерен наследник

Марин льо Пен отново влиза в битката за президент на Франция, в Брюксел губят надежди за по-умерен наследник

Свят Преди 29 минути

Решението ѝ да се кандидатира през 2027 г. слага край на спекулациите, че лидерът на „Национален сбор“ Жордан Бардела ще поеме президентската кампания

Мъж загина, а жена е с тежки изгаряния след пожар в къща в Кюстендил

Мъж загина, а жена е с тежки изгаряния след пожар в къща в Кюстендил

България Преди 30 минути

Огънят е избухнал малко преди полунощ, а причините за инцидента се изясняват в рамките на досъдебно производство

<p>България ще придобие седем кораба за противоминна борба</p>

България ще получи от Белгия и Нидерландия седем кораба за противоминна борба

България Преди 36 минути

Министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа меморандум с Белгия и Нидерландия по време на срещата на върха на НАТО в Анкара

Бургас изпревари София по ръст на цените на жилищата

Бургас изпревари София по ръст на цените на жилищата

Парите ни Преди 45 минути

Новото строителство в морския град поскъпва с 25,8% за година, показват данните на НСИ

,

Официално в Страсбург: Елена Йончева и Танер Кабилов се присъединиха към консерваторите в ЕП

България Преди 46 минути

Досега двамата евродепутати бяха независими членове на ЕП, след като напуснаха групата „Обнови Европа“

ДБ подкрепя машинното гласуване, но е против отпадането на район „Чужбина“

ДБ подкрепя машинното гласуване, но е против отпадането на район „Чужбина“

България Преди 49 минути

Надежда Йорданова заяви, че формацията ще подкрепи част от предложените промени в Изборния кодекс, но няма да гласува за премахването на многомандатния район за българите зад граница

ЕС удължава закрилата за украинците, но с ново важно условие

ЕС удължава закрилата за украинците, но с ново важно условие

Свят Преди 57 минути

Почти 4,4 милиона украинци ще продължат да имат достъп до работа, здравеопазване и образование, ако предложението бъде одобрено от Съвета на ЕС

.

Роботи вместо звезди: Изкуствен интелект ще изиграе главната роля в нов холивудски филм

Любопитно Преди 57 минути

Холивуд прекрачва границата: Дигиталният аватар Тили Норууд, създаден изцяло от Изкуствен интелект, ще изиграе главна роля в нов филм. Актьорските гилдии са в шок от задаващата се революция

Румен Радев и Зоран Миланович обсъдиха сигурността и отбраната в рамките на срещата на върха на НАТО

Румен Радев и Зоран Миланович обсъдиха сигурността и отбраната в рамките на срещата на върха на НАТО

България Преди 1 час

Българският премиер и хърватският президент разговаряха в Анкара за двустранното сътрудничество, предизвикателствата пред Европа и последиците от конфликтите в Украйна и Близкия изток

Имате застраховка в „ДаллБогг“? Ето какво трябва да направите

Имате застраховка в „ДаллБогг“? Ето какво трябва да направите

Парите ни Преди 1 час

Кои полици остават валидни, кога плаща Гаранционният фонд и в кои случаи трябва незабавно да сключите нова застраховка

МВР проверява дали Делян Пеевски има частен самолет

МВР проверява дали Делян Пеевски има частен самолет

България Преди 1 час

„Големият въпрос е как човек, санкциониран по закона „Магнитски“, плаща за тези полети, заяви Иван Демерджиев

Нов сигнал за бомба: Проверяват летището в Горна Оряховица

Нов сигнал за бомба: Проверяват летището в Горна Оряховица

България Преди 1 час

Заплахата е получена по имейл. Случаят е пореден от серията сигнали за взривни устройства срещу институции в страната през последните дни

Неловък момент между Макрон и първата дама на Турция стана хит в социалните мрежи

Неловък момент между Макрон и първата дама на Турция стана хит в социалните мрежи

Свят Преди 1 час

Видео от срещата на лидерите по време на срещата на върха на НАТО в Анкара предизвика множество коментари онлайн

,

„Мерхаба, аскер!“: Тръмп изненада с поздрав на турски на срещата на върха на НАТО в Анкара

Свят Преди 1 час

Американският президент наруши протокола на срещата на НАТО, за да отправи традиционния военен поздрав „Merhaba asker!“. Жестът му към турската армия веднага се превърна в най-коментираната тема в кулоарите на форума

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg
1

Цъфнаха пясъчните лилии

sinoptik.bg
1

50 таралежчета в Центъра за диви животни в Стара Загора

sinoptik.bg

След години раздяла: Уил и Джейда Смит отново живеят заедно

Edna.bg

Тайната на съвършения тен: 7 трика за шоколадова кожа

Edna.bg

Костадинов разкри бъдещето на Макун и Майкон и заяви: Заслужавахме победата, селекционният процес продължава

Gong.bg

Янев: За мен напрежението е привилегия, водят се разговори за Делова

Gong.bg

МВР проверява дали Делян Пеевски има частен самолет

Nova.bg

Тир гори на "Тракия", движението в посока Бургас е спряно

Nova.bg